LE PRÉSIDENT DU CLUB DE RELIZANE AUDITIONNÉ PAR LE TAS Quel sort pour le RCR en cas de verdict favorable?

Par Saïd MEKKI -

Mohamed Hamri, président du RC Relizane

A quelques jours de la 2e journée de la Ligue 2 Mobilis, le RC Relizane ne lâche pas prise auprès du Tribunal arbitral du sport, puisque son président, Mohamed Hamri, a été auditionné avant-hier à Lausanne et le verdict est attendu pour la semaine prochaine.

Quel sort donc pour le RCR et les Ligues 1 et 2 en cas de décision favorable du TAS surtout après l'entame de la saison? A cette question, une première réponse a été donnée par le président de la Fédération algérienne de football, Kheiredine Zetchi, lors d'une réunion tenue au début du mois de juillet dernier au Centre technique national de Sidi Moussa avec les présidents de clubs des Ligues 1 et 2. «...Une fois la décision prise par le TAS, on prendra nos responsabilités concernant cette affaire.» Et quelques jours plus tard, le président de la FAF avait rejeté l'idée de reporter le début du championnat de Ligue 1 Mobilis jusqu'à la parution de la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) concernant l'appel déposé par le RC Relizane pour récupérer trois points que lui avait défalqués la Ligue de football professionnel en début de saison pour non-paiement de salaires de ses anciens joueurs. Le RCR, qui a terminé 14e du championnat, synonyme de relégation, espère récupérer trois points et ainsi éviter le purgatoire. Le Rapid a terminé à égalité de points avec l'USM El Harrach, qui ne doit son salut qu'à un meilleur goal-average à la fin de la phase aller.

La direction relizanaise est parvenue par la suite à s'acquitter de toutes ses dettes dans ce registre, mais sans que cela ne lui permette de récupérer les points retirés. Alors que le calendrier de la compétition publié par la LFP a placé le RC Relizane en Ligue 2, le club de l'Ouest du pays attend toujours le verdict découlant du recours introduit auprès du TAS de Lausanne (Suisse). Avant-hier donc, le président Hamri a été auditionné durant plus de trois heures par le président de la cour, le professeur Radu du Luxembourg. A cet effet, il a rappelé toute la genèse de l'affaire. Et les gars de Relizane attendent donc avec impatience la décision finale du TAS cette semaine ou au plus tard la semaine prochaine. Encore faut-il rappeler que lors de sa sortie médiatique en juillet dernier, Kheireddine Zetchi a écarté l'idée de voir le RCR obtenir gain de cause, soulignant que dans le cas contraire son instance prendrait les mesures qui s'imposent en saisissant le Bureau fédéral. «La décision avait été prise par un organe juridictionnel et à mon arrivée à la FAF, nous avons constaté la défalcation de points. Le RCR a été pénalisé et je salue son parcours en championnat, avait alors déclaré le président Zetchi. Les choses devront se faire dans un cadre légal.

Maintenant, disait-il, le RCR est en Ligue 2 et ce n'est pas un drame. Je ne veux pas me prononcer actuellement, mais si le verdict est en faveur du club, ce qui est pour moi peu probable, il va falloir que nous soumettions cela au Bureau fédéral et à l'organe juridictionnel pour prendre la décision.»

Pour le moment, les joueurs du RCR ont repris les entraînements dimanche dernier sous la houlette de l'entraîneur Youcef Bouzidi afin de préparer leur prochain déplacement à Aïn M'lila pour le compte de la 2e journée de la Ligue 2, pour y rencontrer l'ASAM chez elle, mais dont la domiciliation précise n'a pas encore été tranchée par la Commission concernée de la Ligue. A l'issue de la première journée, le RCR occupe la 5e place avec son premier adversaire d'ailleurs, la JSM Béjaïa, avec un total d'un seul point chacun.