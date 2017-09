CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DES CLUBS DE QWAN KI DO L'Algérie vise le titre continental

L'Algérie, représentée par quatre clubs du Qwan Ki Do, prendra part à la 2e édition du championnat d'Afrique des clubs de qwan ki do, prévue les 8 et 9 septembre à Libreville (Gabon), avec l'ambition de remporter le titre continental, selon le président de la Ligue d'Alger des arts martiaux, Farid Mousli. Les clubs engagés sont: Aïssat Idir d'El Harrach, Amel Chabab d'Alger, Moustakbel Gué de Constantine et Amel Alger-Centre. Outre les 4 clubs algériens, 20 équipes de 10 pays seront présents à cette compétition: Il s'agit du Maroc, Egypte, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, Congo, Burkina-Faso et République centrafricaine. «Notre objectif consiste à décrocher trois médailles en vermeil, quatre en argent et deux en bronze, qui correspondent au titre africain des nations décroché lors du championnat d'Afrique disputé en septembre 2016 à Abidjan (Côte d'Ivoire)» a souligné Mousli. La délégation algérienne a quitté Alger hier.