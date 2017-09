EL HADI OULD ALI, MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS "L'équipe est encore affectée par l'instabilité du staff technique"

Le mauvais parcours de l'Equipe nationale et sa défaite contre la Zambie étaient prévisibles, estime El Hadi Ould Ali, ministre de la Jeunesse et des Sports, dans sa déclaration. «Pour être honnête je suis vraiment triste suite à cette défaite. Triste pour notre pays, pour notre peuple, pour notre jeunesse», a-t-il ajouté. «Cette défaite anéantit définitivement notre espoir de qualification en Russie». «Je pense que cette équipe est encore affectée par l'instabilité qui caractérise le staff technique avec trois entraîneurs en peu de temps. Ce qui nous a coûté une élimination humiliante au Gabon», ajoute le ministre. «Toutefois, c'est notre Equipe nationale, continuons à la soutenir, à l'encourager jusqu'au dernier match de ce groupe!». Pour

El Hadi Ould Ali, «une évaluation rapide mais profonde est attendue de la part de la fédération avec le staff technique afin d'essayer de déterminer avec précision les causes d'une telle situation». «Il faut aussi questionner les joueurs, discuter avec eux! Je pense qu'ils ont une partie de la réponse à cette déroute», précise le ministre.