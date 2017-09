FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE NATATION Des Assises nationales ce week-end à Alger

La Fédération algérienne de natation (FAN) organise des Assises nationales sur la discipline, les 8 et 9 septembre au niveau du complexe sportif de Ghermoul à Alger, a-t-on appris auprès du secrétaire général de l'instance fédérale, Djaâfar Benzerouk. Organisée sous le patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports, la rencontre propose plusieurs ateliers qui seront constitués sur place et chacun d'entre eux prendra en charge un volet spécifique, lié toujours à la discipline de natation.

Après l'ouverture officielle des assises prévue, demain à 9h30, les acteurs invités à animer les différents ateliers entameront leurs travaux qui se clôtureront en fin d'après-midi avec des résolutions et une synthèse de ce qui a été discuté et débattu. La journée de samedi débutera avec l'ouverture de la plénière au niveau de la salle de conférence du complexe olympique du 5-Juillet, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a indiqué la fédération.

Après le discours de bienvenu du président de la Fédération algérienne de natation (FAN), Boughadou et l'allocution du ministre de la Jeunesse et des Sports, il sera procédé à la présentation des résultats des travaux des Assises nationales de la natation qui seront clôturés à 13h.