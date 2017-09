LE TAS DE LAUSANNE DÉCLINE SA COMPÉTENCE POUR STATUER SUR L'APPEL Le RC Relizane dans l'impasse

Le Tribunal arbitral du sport (TAS), basé à Lausanne (Suisse) a annoncé avant-hier soir dans un communiqué qu'il déclinait sa compétence pour statuer sur l'appel déposé par le RC Relizane qui espérait récupérer trois points que lui avait défalqués la Ligue de football professionnel au début de la saison dernière pour non-paiement des salaires de ses anciens joueurs.

«Le TAS a décliné sa compétence pour statuer sur l'appel déposé par le RC Relizane (...) En juillet 2017, le RCR a déposé un appel au TAS contre une décision rendue par la Chambre de résolution des litiges sportifs le 26 octobre 2016, déclarant irrecevable, sa demande d'arbitrage», écrit l'institution internationale sur son site officiel.

Le RCR, qui a terminé 14e au classement du précédent exercice de Ligue 1, synonyme de relégation, a espéré récupérer trois points et ainsi éviter le purgatoire.

Le Rapide a terminé à égalité de points avec l'USM El Harrach qui n'a dû son salut qu'à un meilleur goal-average à la fin de la phase aller.

La direction relizanaise est parvenue par la suite à s'acquitter de toutes ses dettes sur ce registre, mais sans que cela ne lui permette de récupérer les points retirés.

«La formation du TAS en charge de cette affaire a entendu les parties au sujet de la compétence du TAS lors d'une audience qui a eu lieu au siège du TAS à Lausanne le 4 septembre 2017 (...) La sentence motivée, qui sera notifiée aux parties dans les prochaines semaines, mettra en exergue les raisons à l'appui de la décision de la formation», conclut le TAS. Malgré son retour en force en cours de championnat de la saison dernière, les Relizanais avaient fini par perdre leur place dans la cour des grands, payant les frais de la défalcation de six points de leur compteur, en raison du forfait déclaré lors de la première journée du championnat face au NAHD et aussi le non-paiement des salaires d'anciens joueurs qui ont recouru à la Chambre de résolution des litiges (CRL) pour être rétablis dans leurs droits.

Lors de la 1ère journée de la Ligue 2, disputée le 25 août dernier, le Rapid de Relizane a été tenu en échec à domicile par la JSM Béjaïa (3-3).