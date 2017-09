LUCAS ALCARAZ, COACH DE L'EN "Je ne démissionnerai pas"

«Je ne pense pas partir car je n'ai pas été engagé pour qualifier l'équipe d'Algérie à la Coupe du monde 2018 en Russie. Mon objectif c'est la CAN 2019 et on doit régénérer l'équipe pour réapprendre à gagner», a froidement expliqué Lucas Alcaraz. Persuadé que «la situation de l'équipe pourrait être améliorée à l'avenir», le technicien espagnol, visiblement en décalage avec la réalité d'une équipe de plus en plus méconnaissable et complètement perdue tactiquement sur le terrain, a expliqué qu'il était «en mesure d'atteindre les objectifs assignés par la FAF» et pour lesquels il a été engagé. «La Zambie n'a pas gagné tactiquement, ce sont les joueurs algériens qui ont perdu leurs duels d'où cette défaite».