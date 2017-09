MONDIAUX 2017 DE CYCLISME L'Espagne sans ses grands noms

L'Espagne enverra aux Mondiaux de cyclisme à Bergen en Norvège (17-24 septembre) une sélection sans ses têtes d'affiche, avec un collectif rajeuni articulé autour de David de la Cruz, Luis Leon Sanchez ou Dani Moreno, selon une présélection de 15 coureurs dévoilée hier. Le sélectionneur Javier Minguez a profité de la 17e étape du Tour d'Espagne pour annoncer cette première liste où ne figurent ni Alejandro Valverde, convalescent ni Alberto Contador, retraité dimanche soir au terme de la Vuelta, ni Mikel Landa. En leur absence, De la Cruz (Quickstep), «Luisle» Sanchez (Astana) et Moreno (Movistar) postulent au rôle de leader sur un circuit norvégien qui s'annonce réservé aux puncheurs. Minguez a aussi présélectionné deux sprinteurs: Carlos Barbero (Movistar) et Juanjo Lobato (LottoNL-Jumbo). Pour le contre-la-montre individuel, quatre coureurs ont été pré-convoqués: Jonathan Castroviejo (Movistar), médaillé de bronze mondial de la spécialité en 2016, ainsi que De la Cruz, Gorka Izagirre (Movistar) et Jesus Herrada (Movistar). L'Espagne pourra aligner neuf coureurs sur la course en ligne et deux dans le contre-la-montre.