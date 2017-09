USMH-CRB ET DRBT-CSC DEMAIN Le huis clos gâche le derby algérois

La 2e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, prévue aujourd'hui, demain et samedi sera marquée par le choc entre le MC Alger et l'ES Sétif alors que la capitale sera le théâtre de deux derbies alléchants: NA Hussein Dey-USM Alger et USM El-Harrach-CR Belouizdad. Pour les matchs programmés demain, la confrontation entre voisins algérois: USM El-Harrach-CR Belouizdad sera sans saveur pour cause de l'absence du public, huis clos oblige. Les Harrachis, battus à Sétif, sont décidés à s'offrir le Chabab, vainqueur à la maison face à l'USM Bel Abbès (2-0). Le DRB Tadjenanet, dirigé désormais par Kamel Mouassa en remplacement de François Bracci, devra rester sur ses gardes face à une équipe du CSC en pleine confiance suite à sa victoire convaincante face au Nasria.