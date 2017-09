LIGUE 2 MOBILIS - 2E JOURNÉE Des affiches alléchantes au programme

Les Béjaouis sommés de réagir

Les matchs JSMS-CABBA, ASMO-MCEE et RCK-MOB mettront aux prises des clubs invaincus au cours de la première journée et qui voudront probablement confirmer leur bonne entame de la nouvelle saison.

Plusieurs affiches sont au programme de la deuxième journée du championnat de Ligue 2 Mobilis, prévue demain, dont les chocs JSM Skikda-CA Bordj Bou Arréridj, ASM Oran-MC El Eulma et RC Kouba-MO Béjaïa, au moment où le nouveau promu WA Tlemcen, battu à domicile au cours de la première journée, sera probablement sous pression lors de son déplacement chez l'ASO Chlef.

Pour sa part, le nouveau promu WA Tlemcen, qui a été battu à domicile par l'ASM Aïn M'lila (0-1) lors de la précédente journée, est appelé à se réveiller et dès demain, au risque de voir le doute s'installer au sein du groupe.

Même cas de figure pour le MC Saïda et l'Amel Boussaâda, qui comptent zéro point actuellement et qui seront appelés à en découdre dans un duel direct, dont le vaincu se retrouvera probablement seul dans les abysses du classement.

A contrario, l'AS Aïn M'lila, qui a fort bien démarré la saison en ramenant une précieuse victoire de Tlemcen au cours de la première journée essayera de confirmer en accueillant le RC Relizane dans son antre de Debbih Demmane, avec la possibilité de conserver le leadership. Les chocs JSM Béjaïa - CRB Aïn Fakroun et CA Batna - GC Mascara vaudront également le détour, car mettant aux prises des ténors de la Ligue 2 Mobilis, qui de surcroît ont tous été invaincus au cours de la première journée.

La JSMB avait même réussi un match fou chez le RC Relizane (3-3), et le fait de jouer chez elle vendredi, et devant son public, devrait probablement l'aider à réussir un grand match et poursuivre ainsi sa quête de retrouver l'élite dès cette année. Tous les es matchs de cette deuxième journée se joueront en présence du public, car aucun des clubs recevant n'est sanctionné de huis clos.