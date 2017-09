LIGUE 1 MOBILIS - 2E JOURNÉE:NA HUSSEIN DEY-USM ALGER (AUJOURD'HUI-17H) Derby palpitant et indécis

Par Saïd MEKKI -

Gasmi face à Khoualed pour un nouveau derby palpitant

Après avoir perdu son premier match de la saison en déplacement face au CS Constantine (3-1), le NA Hussein Dey s'apprête cet après-midi au stade du 20-Août 1955, à partir de 17h, à se racheter auprès de son public mais ce sera bien difficile face à une équipe de l'USM Alger qui reste sur une victoire contre le Paradou AC (2-1). Ce derby, comptant pour la 2e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, programmé une première fois au stade Mustapha-Tchaker de Blida, se jouera finalement au stade du 20-Août 1955 d'Alger. Suite aux réclamations du club nahdiste qui, devant l'indisponibilité du stade du 5-Juillet d'Alger, a catégoriquement refusé de jouer ce derby ailleurs qu'au stade du 20-Août 1955 d'Alger. Ce changement de domiciliation réjouit les supporters des deux équipes qui n'ont pas besoin de faire un long trajet afin de voir ce derby algérois qui s'annonce ouvert à tous les pronostics. La pression est donc sur les épaules d'El Orfi et ses coéquipiers dans la mesure où ils jouent à domicile et face à leur public qui s'attend à une victoire pour effacer la dernière déconvenue face au CSC. Ce derby est un peu spécial pour le coach-adjoint du NAHD, Bilal Dziri, qui a été également joueur et coach-adjoint de l'USMA. Le coach-adjoint des Sang et Or estime: «Les joueurs sont prêts à défier l'USMA. La trêve nous a permis de rectifier les erreurs commises lors de la première journée», a indiqué Dziri qui déplore le fait que le match soit programmé aujourd'hui. «C'est un jour de semaine et l'horaire n'arrange pas certains supporters qui travaillent...», fait-il remarquer. Quant au coach principal, Nabil Neghiz, il compte bien effectuer quelques changements dans son «Onze» rentrant, comparativement au match contre le CSC pour donner plus d'assises à l'équipe. De son côté, le coach de l'USM Alger, le Belge Paul Put récupère tous ses joueurs, y compris Benguit qui vient de disputer le match contre la Zambie avec les Verts pour le compte du Mondial 2018. Le joueur Abderrahmane Meziane annonce que «tout le monde est prêt à se donner à fond face au NAHD pour enchaîner avec une deuxième victoire consécutive en ce début de saison». Quant à son coéquipier Darfalou, il n'hésite pas du tout à déclarer: «Nous battrons le NAHD...». Les deux formations possèdent un effectif riche en individualités bien expérimentées dans les matchs chocs tel ce derby et il faut juste espérer que les joueurs des deux équipes fourniront une belle prestation et surtout que le match se déroule dans un total fair-play.