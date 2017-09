PARADOU AC-MC ORAN (AUJOURD'HUI-17H45) Ça promet du jeu et du suspense

Par Saïd MEKKI -

Le coach du Paradou AC, l'Espagnol José Maria Noguès, compte revoir sa ligne d'attaque avant de recevoir cet après-midi à 17h45 au stade Omar-Hammadi de Bologhine, une équipe du MC Oran revigorée par sa dernière large victoire face à l'USM Blida. Le Paradou AC reste sur une défaite sur cette même pelouse face à l'USMA et c'est donc une bonne opportunité pour tenter une victoire afin de réconforter ses fans. Sur le plan de l'effectif, le coach du Paradou peut compter sur l'ensemble de ses joueurs, à l'exception de Benayad, de retour de blessure, qui devrait être ménagé. Par contre, le staff technique du PAC pourrait bien compter sur le retour de Daouadji dans la perspective de booster cette ligne d'attaque afin de remporter ce duel contre une équipe du MCO bien décidée à revenir de ce déplacement avec un bon résultat. En tout cas, sur le plan psychologique, les Pacistes partent avec un double avantage: d'abord sur le plan historique où depuis deux saisons en Ligue 1, le MC Oran n'a jamais gagné face à l'équipe chère à Zetchi. De plus, les joueurs comptent beaucoup aujourd'hui sur leur public pour les encourager à poursuivre cette invincibilité face aux Hamraoua. Et justement, le coach tunisien du MC Oran, Moez Bouakaz, déclare aux joueurs, sans hésiter: «Vous avez le potentiel pour remporter le titre...». Cette déclaration faite en début de saison montre, si besoin est, que le driver tunisien compte beaucoup sur son groupe. Il estime: «Le Paradou AC développe un jeu académique fait de passes courtes avec une progression rapide mais, poursuit-il, nous avons des atouts pour le contrecarrer, notamment en marquant de près ses meilleures individualités. Bouakaz déplore le fait que Helaïmia est out pour ce match à cause de sa blessure à la cheville. Mais avec les Aoued et Tiaïba, entre autres, Bouakaz compte bien damer le pion à cette équipe du Paradou AC au football chatoyant. D'ailleurs, les deux formations sont adeptes du beau football et nul doute que les joueurs sauront faire étalage de leur classe intrinsèque afin de satisfaire les supporters qui feront le déplacement cet après-midi au stade de Bologhine.