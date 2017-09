ALLEMAGNE-3E JOURNÉE Déplacement à risque pour le Bayern à Hoffenheim

Les ténors voyagent ce week-end: le Bayern ira relever le défi de l'ambitieuse équipe de Hoffenheim, alors que Dortmund, leader à la différence de buts, aura l'avantage de statistiques flatteuses pour sa sortie à Fribourg, pour la 3e journée du championnat d'Allemagne. Vendredi soir, Hambourg, seul des quatre coleaders à six points à jouer à domicile, reçoit Leipzig (3 points), avec la possibilité de prendre seul la tête pour 24 heures au moins en cas de victoire. Hanovre, le nouveau promu également à deux victoires, se déplacera demain à Wolfsburg.

Avant d'entamer sa campagne européenne mardi en recevant Anderlecht, le Bayern aura une partie difficile à Hoffenheim. Avec son effectif presque au complet, à l'exception du latéral Alaba blessé (cheville), le champion en titre - 6 points, deuxième à la différence de buts - est bien armé pour résister à l'équipe de Julian Nagelsmann, l'entraîneur-prodige de 30 ans à qui l'on prédit déjà un avenir... au Bayern! Mais le club est perturbé par le débat autour de Thomas Müller.

Dembélé est au Barça? Et alors? Dortmund, malgré le départ de sa perle française et les blessures de plusieurs de ses internationaux, est en tête du classement, ce qui ne lui était plus arrivé depuis le début de la saison 2015-2016. Contre Fribourg, son adversaire de samedi, le Borussia a remporté ses 12 derniers matchs consécutivement,

et le buteur Pierre-Emerick Aubameyang a marqué six fois lors de ses six matchs contre le club de la frontière française.

Une victoire serait rassurante avant le déplacement à Tottenham mercredi en ouverture de la Ligue des champions.

L'entraîneur Peter Bosz devra toutefois se passer de nouveau de ses internationaux Julian Weigl (cheville), André Schürrle (cuisse) et Marco Reus (ligaments croisés, arrêté jusqu'en janvier).