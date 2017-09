ANGLETERRE-4E JOURNÉE Déjà crucial pour Arsenal

Arsène Wenger et les «Gunners» sont déjà au bord du gouffre avant d'affronter Bournemouth, alors que la 4e journée de Premier League s'ouvrira aujourd'hui sur un feu d'artifice offensif entre Manchester City et Liverpool.

Seulement trois journées disputées, déjà deux défaites et Wenger est déjà sur le gril. Les «Gunners» doivent rebondir contre Bournemouth aujourd'hui (15h) après leur naufrage à Liverpool avant la trêve internationale (4-0).

Face au manque d'entrain et à la fragilité de la défense, l'entraîneur français se tournera peut-être vers son meilleur joueur, Alexis Sanchez, pour sortir de l'ornière. Mais le Chilien peine à digérer son refus de transfert vers Manchester City dans les dernières minutes du mercato.

Sa performance, lors de son entrée en jeu à Anfield, en dit long... «Je n'ai aucun doute sur la mentalité et l'état d'esprit d'Alexis», a en tout cas assuré Wenger jeudi. «Il doit retrouver sa forme physique, ce qui n'était pas le cas contre Liverpool. (...) Il sera très rapidement de retour à son meilleur niveau», a promis l'Alsacien.

La journée s'ouvrira en fanfare aujourd'hui (12h30) avec une affiche qui promet entre les deux équipes les plus offensives de Premier League Manchester City et Liverpool. Les Reds, qui ont conservé Philippe Coutinho malgré les sirènes du Barça, restent sur un énorme succès contre Arsenal (4-0). Le meneur de jeu brésilien a fait son retour à l'entraînement jeudi à Liverpool.

Côté Manchester, les Citizens peinent à carburer à plein régime, ne s'imposant que dans le temps additionnel contre le modeste Bournemouth (2-1) lors de la précédente journée. Les leaders des Red Devils, seule équipe à trois victoires, tenteront eux de se défaire du coriace Stoke (17h30).

Deux clubs ambitieux en pleine expansion, mais deux formations qui peinent à trouver leur rythme en ce début de saison.

A Tottenahm, Mauricio Pochettino comptera aujourd'hui (15h) sur le déclic de son prolifique buteur Harry Kane, toujours muet en club cette saison.

Pour Everton, Ronald Koeman pourra compter sur le retour de Ross Barkley, qui a finalement refusé de rejoindre Chelsea.

Contre les Spurs, le manager néerlandais croisera lui aussi les doigts pour que Gylfi Sigurdsson débloque son compteur avec les Toffees après son doublé pour l'Islande contre l'Ukraine (2-0) durant la trêve.

Les deux derniers champions Chelsea et Leicester s'affrontent aujourd'hui dans un duel qui pourrait voir Danny Drinkwater faire ses débuts chez les Blues contre ses anciens coéquipiers des Foxes.

Demain, Frank De Boer doit absolument s'imposer avec Crystal Palace à Burnley. Ses dirigeants ont prévenu: une quatrième défaite et c'est déjà la porte qui se profile pour le nouvel entraîneur. Ca chauffe aussi pour Slaven Bilic.

La lanterne rouge West Ham accueille le surprenant Huddersfield lundi soir. Les Hammers, pire défense d'Angleterre avec déjà dix buts encaissés, n'ont pas le droit à l'erreur pour leur premier match de la saison au London Stadium.