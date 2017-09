CAMEROUN-ALGÉRIE (ÉLIMINATOIRES DU MONDIAL 2018) Le Tunisien Serairi au sifflet

Un trio arbitral tunisien sous la conduite de Youssef Serairi dirigera le match Cameroun- Algérie prévu le 7 octobre prochain à Yaoundé pour le compte de la cinquième journée des qualifications pour la Coupe du monde 2018, a indiqué la Fédération internationale de football avant-hier. Le directeur de jeu Serairi sera assisté de ses deux compatriotes, Mohsen Ben Salem et Yamen Mellouche. Le quatrième arbitre est Nasrallah Djouadi (Tunisie). Cette rencontre est sans enjeu puisque les deux équipes sont déjà éliminées de la course à la qualification au Mondial 2018 en Russie. Le Cameroun occupe la troisième place du groupe B avec 3 points et l'Algérie est lanterne rouge avec un seul point. La qualification dans le groupe B se jouera entre le Nigeria (10 points) et la Zambie (7 pts) qui s'affronteront dans l'autre rencontre à Uyo.