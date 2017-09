EL HADI OULD ALI, MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS "Tout mettre en oeuvre pour reconstruire l'EN"

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a indiqué avant-hier à Constantine que tous les efforts seront déployés pour «reconstruire l'Equipe nationale de football et lui redonner son âme de guerrière». Répondant à une question relative aux mesures prises suite à l'élimination de l'EN de la course au Mondial 2018, le ministre, attestant que «quelque chose s'était brisée dans l'EN», a souligné qu'il était «important de conjuguer les efforts et d'oeuvrer à rebâtir l'Equipe nationale de football». Affirmant que les résultats de l'EN étaient «décevants», El Hadi Ould Ali a soutenu que l'équipe «regorge de talents» qu'il faudrait oeuvrer à «valoriser» et à «donner du temps au sélectionneur national pour remettre de l'ordre dans son équipe».