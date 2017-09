ITALIE-3E JOURNÉE Des points à prendre avant la Ligue des Champions

La Juventus Turin et Naples chercheront à confirmer leurs bons débuts alors que l'AS Rome devra rebondir lors d'une troisième journée de Serie A coincée ce week-end entre la trêve internationale et les premiers matchs de Ligue des Champions. Favoris identifiés avant même le début du championnat, la Juventus et Naples ont répondu aux attentes en faisant le plein lors des deux premières journées. Et au moment d'attaquer la troisième, les craintes pour les deux équipes semblent plus à chercher du côté du calendrier que de l'identité de leurs adversaires. La Juventus affrontera en effet à domicile le Chievo Vérone (10e) aujourd'hui en ouverture de la journée, alors que Naples ira demain à Bologne (8e). Mais les deux entraîneurs ont travaillé depuis 10 jours à effectifs réduits, de nombreux joueurs ayant été sollicités avec leurs sélections, de Buffon à Dybala en passant par Barzagli, Khedira ou Pjanic pour la Juve, et de Reina à Mertens en passant par Koulibaly ou Hamsik pour Naples. Les états de forme sont donc incertains, d'autant que la concentration ne sera peut-être pas non plus à 100%, avec le début mardi de la Ligue des Champions. La Juve, finaliste de deux des trois dernières éditions, démarre fort avec un déplacement à Barcelone, qui voudra sa revanche après la leçon infligée la saison dernière par les bianconeri (3-0; 0-0). Dans la perspective de ce choc, Massimiliano Allegri devrait donc choisir une équipe mixte samedi, avec quelques recrues qui pourraient connaître leur première titularisation (Matuidi, Howedes, Douglas Costa, Bernardeschi...). Plus réfractaire au turn-over, Maurizio Sarri devrait de son côté aligner une équipe classique malgré la perspective d'un déplacement mercredi à Donetsk face au Shakhtar. Ses deux grands rivaux Naples et la Juventus sont partis du bon pied et les deux clubs de Milan ont eux aussi réussi leurs débuts. L'AS Rome, elle, ne semble pas encore au point et le nouvel entraîneur Eusebio Di Francesco cherche encore les bons réglages après une victoire difficile face à l'Atalanta Bergame (1-0) et une défaite douloureuse à domicile contre l'Inter Milan (3-1). Samedi soir à Gênes, sur la pelouse de la Sampdoria, qui elle, aussi, a pris six points sur six, les Romains doivent donc commencer à trouver des réponses, avant de retrouver mardi l'Atletico de Madrid en Ligue des Champions. Arrivé cet été à Rome, l'ancien Lyonnais Maxime Gonalons pourrait débuter, en remplacement de Daniele De Rossi, fatigué par ses deux matchs avec la sélection italienne. Gonflé par sa victoire à l'Olimpico, l'Inter Milan de Luciano Spalletti peut poursuivre sur la même voie dimanche avec la réception de la Spal. Attention tout de même, le petit promu est entré sans crainte en Série A, avec un bon nul sur le terrain de la Lazio Rome et une victoire face à l'Udinese. Après deux premiers matchs plutôt faciles (Crotone et Cagliari), l'AC Milan se mesurera de son côté dimanche à son premier adversaire de grande valeur, la Lazio. Si la météo le permet, car de gros orages sont annoncés dimanche sur la capitale italienne.