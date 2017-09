LE NAHD ET L'USMA SE NEUTRALISENT Le PAC crée la sensation contre le MCO

Le Paradou AC a enregistré avant-hier son premier succès de la saison en s'imposant face au MC Oran (1-0) en ouverture de la 2e journée du Championnat national de Ligue 1 Mobilis. Dans l'autre partie, le derby algérois disputé entre le NA Hussein Dey et l'USM Alger s'est soldé par un match nul (1-1). Champion de la Ligue 2 la saison dernière, le Paradou AC vient de lancer sa saison en s'imposant face au Mouloudia d'Oran. Après avoir raté son retour en L1, suite à la défaite concédée face à l'USMA, le PAC s'est rattrapé cette fois-ci devant ses supporters en glanant ses trois premiers points. Auteurs d'un bon début de match, les Pacistes ont été récompensés à la 13e minute suite à l'ouverture du score de Bouabta. A la faveur de ce premier succès, le PAC remonte à la 7e place (3 pts) alors que le MCO connaît son premier coup d'arrêt et recule à la 3e position (3 pts). Dans l'autre match disputé un peu plus tôt au stade du 20-Août 1955 (Alger), le derby algérois NA Hussein Dey - USM Alger n'a pas connu de vainqueur (1-1). Alors que la première mi-temps est bonne à mettre aux oubliettes, ce classique s'est animé dès le retour des vestiaires grâce au but inscrit sur penalty par Gasmi (50') en face des Sang et Or. Voulant à tout prix revenir dans le match, les Usmistes se sont rués vers l'attaque et ont fini par niveler la marque par l'entremise de Meziane (74').