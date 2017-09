MOGHREB DE TÉTOUAN Benchikha succède à Sahabi

Le coach algérien Abdelhak Benchikha vient de signer un contrat de deux années avec le club marocain, le Moghreb Athlétic de Tétouan (MAT). Ainsi, Abdelhak Benchikha succède au coach Fouad Sahabi, qui vient de résilier à l'amiable son contrat avec le MAT au lendemain de l'élimination prématurée de ce dernier de la Coupe du Trône, en s'inclinant aux 16es de finale face à l'Association sportive de Salé (ASS), qui évolue en deuxième division nationale. Lors d'un point de presse, Benchikha a fait part de son espoir «d'être à la hauteur» des attentes, tout en s'engageant à faire preuve d'abnégation au travail, de respect et de détermination et à exiger une certaine assiduité au sein de l'équipe. «Vous savez que le MAT a participé il y a deux ans à la Coupe du monde et nous devons travailler pour que l'équipe retrouve sa place», a-t-il dit, précisant que «la mission ne sera pas facile».