SYSTÈME DE COMPÉTITION POUR LA NATIONALE «1» DE VOLLEY-BALL Réunions sur l'avant-projet la semaine prochaine

La Fédération algérienne de volley-ball (Favb) tiendra, la semaine prochaine, deux réunions de travail, à Alger et Béjaïa, avec les présidents et directeur technique sportifs des différents clubs de la Nationale «1», messieurs et dames, sur les avant-projets des systèmes de compétition pour les deux championnats, a rapporté mercredi dernier le site de l'instance fédérale. Les réunions qui seront élargies aux entraîneurs nationaux messieurs et dames permettront de débattre, enrichir et arrêter le système de compétition qui convient aux deux paliers (Nationale 1 messieurs et dames), pour la nouvelle saison 2017-2018. La réunion destinée aux présidents et DTS des clubs de la Nationale «1» hommes, ainsi qu'aux entraîneurs nationaux hommes se tiendra, le jeudi 14 septembre 2017à 9h30 au siège de la Favb salle OMS Beaulieu, tandis que celle des présidents, DTS des clubs de la Nationale «1» dames et les entraîneurs nationaux dames élira domicile à Béjaïa, le lundi 11 septembre 2017 à la même heure, ajoute la fédération. Les différentes parties ont été destinataires d'un avant-projet pour les deux championnats et un seul en sera retenu. L'entame de la nouvelle saison sportive du volley-ball, saison 2017-2018 est annoncée au 10 novembre prochain, avec le lancement de la première phase qui devra s'étaler jusqu'au 31 décembre 2017, pour les dames, alors que pour celle des seniors hommes, le coup d'envoi du championnat est proposé pour le 15 novembre avec une première phase qui se prolongera jusqu'au 15 janvier 2018.