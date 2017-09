TOURNOI HAMMAMET DE TENNIS «OPEN» Ibbou qualifiée pour les demi-finales du double

L'Algérienne Inès Ibbou et sa coéquipière l'Italienne Isabella Tcherkes Zade ont composté avant-hier soir leur ticket pour les demi-finales du tableau double du tournoi international «Open», organisé du 4 au 10 septembre à Hammamet (Tunisie). Ibbou et Zade se sont imposées en quarts de finale face à la paire composée de la Française Mylene Halemai et la Tchèque Anna Siskova sur le score 6-3 6-3. Pour le compte des demi-finales prévues hier, Ibbou et sa coéquipière seraient opposées à la Croate Mariana Drazic et la Bulgare Isabella Shinikova.