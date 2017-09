TOURNOI QUALIFICATIF AU CHAN 2017 DE VOLLEY-BALL : ALGÉRIE-TUNISIE (SENIORS-DAMES) Derby maghrébin équilibré

Ce rendez-vous prévu en deux manches se déroulera aujourd'hui et demain à Béjaïa

L'équipe algérienne a subi un grand changement dans son effectif par rapport à la dernière édition du championnat d'Afrique disputée au Kenya où l'Algérie avait terminé à la 2e place au classement final après sa défaite en finale.

Le directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de volley-ball (AFVB), Reda Bouzid, estime que la mission de la sélection algérienne seniors (dames) de volley-ball face son homologue tunisienne les 9 et 10 septembre à la salle Opow de Béjaïa, dans le cadre du tournoi qualificatif (Zone 1) du championnat d'Afrique des nations 2017 prévu du 5 au 20 octobre prochain au Cameroun, sera «difficile» mais reste «jouable». «Nos chances seront égales face à l'équipe tunisienne, ce sera du 50/50 et chaque équipe peut valider son ticket pour le prochain championnat d'Afrique si elle gère ses deux matchs de la meilleure manière. Il faut avouer que notre mission ne sera pas aussi facile mais la qualification est très jouable», a indiqué Bouzid. L'équipe algérienne a subi un grand changement dans son effectif par rapport à la dernière édition du championnat d'Afrique disputée au Kenya où l'Algérie avait terminé à la 2e place au classement final après sa défaite en finale devant le pays hôte 3 sets à 0. «Ce n'est plus la même équipe qui a pris part à la dernière édition où nous avons obtenu la deuxième place. Nous avons reconstitué une nouvelle équipe jeune qui compte dans ses rangs seulement deux joueuses de l'ancienne équipe car l'objectif du président actuel est de préparer les Jeux olympiques 2020 et la coupe d'Afrique 2019», a ajouté le DTN en enchaînant: «L'équipe adverse est une très bonne équipe, elle compte dans ses rangs cinq joueuses du club de Carthage (Tunisie) qui est champion d'Afrique en titre. En plus de ça, La Fédération tunisienne a accepté de jouer les deux matchs en Algérie, preuve que ses joueuses sont prêtes pour ce rendez-vous. C'est vrai que les nôtres manquent de matchs dans les jambes mais avec de la volonté on pourra composter notre ticket». La sélection algérienne a effectué trois stages préparatifs à Béjaïa avant d'aborder ces deux matchs décisifs sous la houlette d'un staff technique composé de Tennoun Nabil (entraîneur en chef) et Gharzouli Fayçal (entraîneur- adjoint). L'Afvb prévoit un stage préparatif à l'étranger si les Algériennes dominent les Tunisiennes lors de cette double confrontation. «Si l'équipe algérienne sorte gagnante lors de cette double confrontation, un stage préparatif aura lieu cette fois à l'étranger. Le ministère de la Jeunesse et des Sports nous a promis une aide en vue de cette échéance», a conclu Bouzid.