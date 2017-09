LIGUE 1 MOBILIS - 2E JOURNÉE : MC ALGER-ES SÉTIF (AUJOURD'HUI-17H45) Une affiche gâchée par le huis clos

Par Saïd MEKKI -

Nekkache face à Ziti

Ce choc entre le champion d'Algérie en titre et le vice-champion s'annonce des plus ouverts et tout pronostic s'avérerait hasardeux, mais qui sera gâché malheureusement par la sanction du huis clos.

Après avoir gagné leurs premiers matchs respectifs, lors de la première journée du championnat, le MC Alger et l'ES Sétif se rencontreront cet après-midi à partir de 17h45 au stade Omar-Hamadi de Bologhine pour le compte de la 2e journée de la Ligue 1 Mobilis avec dans l'esprit la confirmation du premier succès. Ce choc entre le champion d'Algérie en titre et le vice-champion d'Algérie s'annonce donc des plus ouverts et tout pronostic s'avérerait hasardeux. Seulement, les fans des deux équipes regrettent que la rencontre soit prévue à huis clos. Et là, les supporters doivent bien sentir leur responsabilité dans ce huis clos, car, c'est de leur comportement dans les matchs que dépend le déroulement du match avec ou sans eux. Seulement, la pression sera très lourde sur les épaules des Vert et Rouge dans la mesure où dans cette rencontre, les joueurs du coach Casoni se doivent de sortir vainqueurs pour prendre leur revanche sur les Sétifiens qui les ont battus la saison dernière aussi bien en championnat qu'en demi-finale de la coupe d'Algérie match gagné d'ailleurs par l'ES Sétif sur cette même pelouse du stade Omar-Hamadi (3-2, a.p). D'ailleurs, le défenseur axial du Mouloudia, Rachid Bouhenna, le dit si bien en déclarant que «nous n'avons pas oublié la saison passée où nous avons raté nos rendez-vous contre les Sétifiens. Nous devons remédier à cela et cela doit se faire ce samedi». De son côté, le coach des Vert et Rouge, verse dans le même ordre d'idées en déclarant que «l'ESS était supérieure au MCA la saison passée et il faut donc gommer cette imperfection. Sétif est un gros morceau, remarque-t-il, mais une victoire sera importante pour nous pour la suite du parcours...». Ainsi, les Mouloudéens veulent donc coûte que coûte exploiter l'opportunité de jouer à domicile, bien que sans l'apport de leur public, pour confirmer leur première victoire face à la JS Saoura pour rester sur la dynamique des succès. Et ironie du sort, c'est le même objectif que se fixent les joueurs de l'Entente de Sétif et leur staff. D'ailleurs le coach adjoint de l'ES Sétif, l'ex-international, Malik Zorgane réconforte les fans de l'équipe en indiquant:«Nous sommes prêts pour vaincre le Doyen. Nous ferons notre possible pour bien négocier ce match et revenir à Sétif avec un bon résultat. Une victoire serait bonne pour le groupe et en particulier sur le plan mental», fait remarquer Zorgane. L'équipe sétifienne a bien préparé ce match alors que le coach Madoui a organisé un match amical contre l'USM Khenchela mercredi dernier pour mettre les dernières retouches à son équipe type afin d'être bien prête pour ce match important en déplacement. Le milieu offensif de l'ES Sétif, Bakir, annonce sans hésiter «huis clos ou pas, nous gagnerons. Nous avons joué cette même équipe du MCA en présence de ses supporters et nous avons réussi à gagner. L'essentiel pour nous, c'est surtout faire le match qu'il faut'' pour revenir avec un résultat positif». Devant la volonté et la détermination des joueurs des deux camps à tenter de gagner ce match, il serait bien difficile d'émettre le moindre pronostic avec ces deux formations composées de joueurs aussi chevronnés qu'habitués à ce genre de matchs chocs...