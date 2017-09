USM BLIDA-JS KABYLIE (AUJOURD'HUI-17H) Deux clubs en quête du premier succès

Par Saïd MEKKI -

Ferhani et ses partenaires comptent rebondir face aux Blidéens

L'USMB sera aujourd'hui sous forte pression après avoir raté son premier match cette saison et en tentant de gagner ce match à domicile, face à la JSK qui doit aussi se ressaisir après le match nul concédé à Tizi Ouzou.

Les nouveaux présidents de l'USM Blida, Chouaieb Alim, et de la JS Kabylie, Abdelhamid Sadmi, seront sur le qui-vive cet après-midi au stade Brakni de Blida, en assistant au premier match de leurs équipes respectives cette saison pour le compte de la 2e journée de la Ligue 1 Mobilis. L'un des nouveaux promus en Ligue 1, l'USM Blida sera donc aujourd'hui sous forte pression après avoir raté son premier match cette saison en tentant de gagner ce match à domicile. Mais, il faut reconnaître que ce match s'annonce des plus stressants pour les Blidéens, dont le président Chouaib Alim a annoncé au cours de la semaine sa démission, avant d'avoir des assurances du wali pour aider le club et renoncer à cette démission. Confrontée à des problèmes internes depuis l'intersaison, l'USMB est appelée à puiser dans ses ressources pour se relever et décrocher son premier succès de la saison. D'ailleurs, le capitaine de l'équipe, Abdelkader Laifaoui confie que «les joueurs ne sont pas motivés et ils n'ont ni la volonté ni le vouloir faire avant ce match contre la JSK. Ils s'entraînent pour la forme et ils n'ont même pu avoir droit au déjeuner mardi dernier. Ce qui a poussé le coach à annuler la séance d'entraînement. On a besoin de quelqu'un qui puisse nous donner des garanties et nous mettre dans de bonnes conditions...». Ces déclarations faites par le capitaine avant le retour de Chouaïb à la tête de l'équipe, montre si besoin est, la difficulté des joueurs à reprendre confiance. Le coach Boudjaârane se doit donc d'abord de faire un grand travail psychologique pour que les joueurs retrouvent cette sensation de jouer et de se surpasser. Donc, il est vraiment difficile d'anticiper sur les réactions des joueurs blidéens cet après-midi devant une équipe de la JS Kabylie, qui, connaît son nouveau président depuis jeudi. Sadmi a succédé à Hannachi et une stabilité est donc bien assurée pour les Canaris qui ambitionnent de retrouver leur équipe conquérante comme jadis.

Le coach Rahmouni, lui, n'a pas perdu de temps au moment où les responsables de l'équipe travaillaient pour l'installation du nouveau président, lui, préparait avec ses joueurs ce déplacement périlleux à Blida dans la perspective de récupérer les points perdus lors du premier match où l'équipe a été tenue en échec par la JS Saoura à domicile. Le latéral droit de la JSK, Guemroud, indique bien que «Nous avons tourné la page de la Saoura et nous allons donc affronter l'USMB avec l'objectif de gagner». Et justement, l'équipe drivée par le duo Rahmouni-Moussouni doit exploiter la mauvaise passe que traverse l'USMB pour revenir à Tizi Ouzou avec les trois points de la victoire ou au moins par un point du nul. C'est une mission, certes difficile, devant une équipe blessée, mais pas impossible. Seulement, il faut bien le préciser aussi, il faut faire bien attention, à la réaction d'une «bête blessée» justement...