ANTAR YAHIA "L'Algérie a préparé son échec"

Pour Antar Yahia, l'Algérie a «préparé son échec». Dans un entretien, accordé avant-hier à FranceFootball, l'ancien défenseur de l'EN a fourni son analyse sur la déroute de l'Equipe nationale. «On est sorti d'une belle Coupe du monde 2014. Vahid Halilhodzic avait fait du bon boulot. On n'a pas su surfer sur la vague. C'est incompréhensible», a expliqué le buteur d'Oum Dourman. «C'est toujours difficile de pointer spécifiquement quelqu'un. Il y a évidemment une responsabilité globale», ajoute-t-il, pointant notamment les changements de sélectionneurs ces deux dernières années. «Comment peut-on faire passer un message lorsqu'on voit cinq coachs se succéder en 17 mois? Avec des sélectionneurs qui arrivent en cours de qualification: l'Algérie a clairement préparé son échec», affirme-t-il. Antar Yahia critique également le choix de sélectionneurs non-francophones, dont l'actuel espagnol Alcazar: «C'est déjà difficile parfois de se faire comprendre, imaginez lorsqu'il a un traducteur au milieu, je pense qu'en terme d'émotions, ce n'est pas l'idéal. Le football, c'est aussi beaucoup une question de communication». Antar Yahia critique également les joueurs. Il pointe également le «manque criant de solidarité», sur le terrain. «Il n'y en a quasiment plus. On n'a plus envie de faire les efforts les uns pour les autres. Vous savez ces mètres que vous allez chercher pour soulager un copain en difficulté. On a failli en termes de détermination», affirme-t-il. «On ne doit pas se croire supérieur. On est en Afrique, et on doit respecter ses spécificités», ajoute-t-il.