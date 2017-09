ARSENAL Le négociateur des Gunners s'en va

Le négociateur du club anglais Arsenal pour les transferts, Dick Law, va quitter le club, ont révélé plusieurs médias britanniques hier, quelques jours après la fin d'un mercato d'été en demi-teinte pour les Gunners. Law, un proche de l'entraîneur, Arsène Wenger, en poste depuis huit ans, cessera ses fonctions à la fin du mois, après être parvenu à un accord avec Arsenal, selon l'agence Press Association (APA). A l'intersaison, Arsenal, n'a attiré que l'attaquant français de Lyon, Alexandre Lacazette et le défenseur de Schalke 04, Sead Kolasinac. Lors des dernières heures du mercato, le club londonien a dû se séparer d'Alex Oxlade-Chamberlain, parti vers Liverpool et a finalement conservé sa vedette Alexis Sanchez, pourtant en fin de contrat en juin 2018.Selon la presse anglaise, le transfert du Chilien à Manchester City a été annulé au dernier moment, Arsenal, ne parvenant pas à attirer son successeur, le milieu offensif français de Monaco, Thomas Lemar. Début septembre, le technicien français avait confirmé qu'une offre de 100 millions d'euros avait pourtant été formulée par le club anglais. Après trois journées de Premier League, Arsenal pointe seulement à la 16e place du classement du championnat anglais et sort d'une humiliation contre Liverpool (4-0). Les Gunners sont absents de la Ligue des champions cette saison pour la première fois depuis 20 ans, alors que de nombreux supporteurs ont demandé le départ de Wenger, ces derniers mois. Selon le London Evening Standard, le directeur d'Arsenal, Ivan Gazidis doit rencontrer des groupes de supporters avant la rencontre de la 4e journée contre Bournemouth, hier.