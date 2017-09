BENZEMA BLESSÉ, MARCELO EXPULSÉ Le Real Madrid tourne au ralenti

Nouvelle contre-performance pour le Real Madrid en Liga. Les hommes de Zinédine Zidane ont concédé leur deuxième nul de suite en championnat. Après Valence (2-2) avant la trêve, au tour de Levante, qui est venu chercher un point à Bernabeu (1-1). Benzema s'est blessé, Marcelo a été expulsé. Le FC Barcelone pourrait (déjà) prendre quatre points d'avance sur le Real Madrid hier soir en cas de succès face à l'Espanyol dans le derby. Et ce après seulement trois journées! Après son succès inaugural à La Corogne (3-0), Madrid reste sur deux nuls de suite. Et deux fois à Santiago-Bernabeu.

Une première fois face à Valence, avant la trêve (2-2) avec une égalisation d'Asensio dans les 10 dernières minutes. Et une seconde fois, hier, toujours à domicile, face à Levante, qui n'a toujours pas perdu en championnat cette saison. Les hommes de Juan Muniz se sont même offerts le luxe d'ouvrir la marque dans le premier quart d'heure, Ivi lopez trompant la vigilance d'un Carvajal complètement perdu (0-1, 12e). Heureusement pour la Maison Blanche, Lucas Vazquez remettait les deux équipes à égalité avant le repos (1-1, 36e). Toujours privé de Cristiano Ronaldo, suspendu, le Real n'a pas réussi à prendre les trois points en seconde période. Toni Kroos touchant même le poteau dans les derniers instants. Une journée décidément bien compliquée puisque Karim Benzema, touché à la cuisse, a dû sortir dès la demi-heure de jeu, tandis que Marcelo a été expulsé à une minute du terme (89e). Pas de quoi préparer ses débuts en Ligue des champions mercredi face à Nicosie dans les meilleures conditions.