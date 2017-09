CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE HANDBALL (FILLES) L'EN U20 face au Cap-Vert pour sauver son honneur

L'Equipe nationale algérienne de handball féminine des U20 a enregistré sa 4e défaite au 24e championnat d'Afrique des nations de la catégorie (4-10 sept), qui se dispute à Abidjan (Cote d'Ivoire), en s'inclinant avant-hier soir face à l'Angola 30-19. C'est la quatrième défaite essuyée par les Verts après celles concédées contre la Côte d'Ivoire (24-25), l'Egypte (21-28) et le Mali (25-29). Les protégées de l'entraîneur Rabah Graiche sont toujours scotchées à la 7è et dernière position avec zéro point au compteur. Pour le compte de la 5e journée prévue hier, les Algériennes seront opposées au Cap-Vert. Le tournoi qui regroupe l'Algérie, l'Angola, l'Egypte, la RD Congo, la Côte d'Ivoire, le Mali, et le Cap Vert, se joue en mini-championnat dont le premier au classement sera sacré champion.