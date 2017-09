COMMISSION DES AFFAIRES PUBLIQUES ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL Berraf nommé membre par le CIO

Le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Mustapha Berraf a été nommé pour siéger à la Commission des affaires publiques et du développement social par le sport, organe du Comité international olympique (CIO), a-t-on appris auprès du COA. «C'était un grand plaisir de vous voir dernièrement à Budapest à l'occasion du Championnat du monde de judo. Après nos discussions, je vous nomme membre de la Commission des affaires publiques et du développement social par le sport dont la prochaine réunion est prévue le 6 novembre (9h-18h) à Lausane Palace. Merci d'avance pour votre précieuse participation», a écrit le président du CIO dans sa lettre de nomination adressée à Berraf. Considérée comme l'une des plus importantes commissions de l'instance olympique mondiale, elle est présidée par l'ancien ministre italien Mario Pescante et compte en son sein d'illustres personnalités à l'image du Britannique Sébastien Coe, la Marocaine Nawal el Moutawakel, ainsi que le prince Hussein de Jordanie et l'ancien président de la Hongrie Pat Smith. Réélu le 27 mai dernier pour un nouveau mandat à la tête du COA, Berraf participera du 10 au 16 septembre prochain à la session du Comité international olympique prévue à Lima.