CONCOURS INTERNATIONAL DE SAUT D'OBSTACLES À CONSTANTINE Le Tunisien Chaouachi remporte la 1ère épreuve

Cette compétition, qui devra se poursuivre jusqu'au 16 septembre, accueillera près de 150 cavaliers et comprend deux épreuves sanctionnées par une qualification aux Jeux africains de la jeunesse et aux Jeux olympiques de la jeunesse, prévus en 2018.

Le cavalier tunisien Ilyes Chaouachi a remporté la première étape du concours international de saut d'obstacles, (CSI 1 et 2 étoiles) «Cirta jumping tour 2017» avec un sans-faute, et un chrono de 38» sur une hauteur de barres de 1,5m. La deuxième place de cette épreuve est revenue à l'autre Tunisien, Ahmed Farouk avec un chrono de 34», alors que la troisième place a été décrochée par le cavalier algérien Anes Khiar qui s'est imposé avec un chrono de 36 secondes à l'issue de la première épreuve tenue jeudi. Les trois cavaliers ont livré une prestation qualifiée d'«honorable» dans l'ensemble avec une série de sans-faute enregistrée pendant la compétition, offrant un beau spectacle aux amateurs d'épreuves hippiques venus nombreux. Cette compétition qui devra se poursuivre jusqu'au 16 septembre en cours, accueillera pas moins de 150 cavaliers et comprend deux épreuves sanctionnées par une qualification aux Jeux africains de la jeunesse (JAJ) et aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) qui seront organisés en 2018, selon les organisateurs. Ouvert en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, le Cirta jumping tour, à l'initiative du club équestre «Haras Etoile de l'Est» de la commune de Aïn Abid, distante de 45 km du chef-lieu de wilaya, en coordination avec la Fédération équestre algérienne (FEA) et verra la participation de cavaliers et cavalières des catégories juniors et seniors de clubs équestres nationaux et plusieurs cavaliers étrangers, notamment de la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, la France et l'Italie. Le club équestre «Haras Etoile de l'Est» oeuvre à «encourager la pratique de l'équitation auprès du grand public», a indiqué le président du club Faouzi Sahraoui, soulignant que l'organisation de compétitions d'ampleur international visent «à mettre en valeur les compétences algériennes dans le domaine et à créer un espace d'échange» entre cavaliers algériens et étrangers.