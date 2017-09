GOURCUFF, EX-SÉLECTIONNEUR DE L'EN "J'ai quitté les Verts à cause des mensonges et des manipulations"

L'ancien sélectionneur de l'Algérie, victime de tentatives de déstabilisation, comme il l'a révélé avant-hier en conférence de presse, a connu pire lorsqu'il était à la tête des Verts. Il a d'ailleurs tenu à le rappeler, précisant les raisons pour lesquelles il avait quitté la sélection algérienne. «Il y a eu une rumeur concernant un éventuel remplacement, et quand je sais comment c'est créé par un pseudo-agent qui est capable de faire ce phénomène d'entraînement...

C'est un cas d'école, et je suis très tranquille pour le dire. Les choses qui font mal, j'ai connu ça dans une situation antérieure et c'est aussi pour ça que j'ai quitté l'Algérie à un moment donné, c'est quand ça impacte votre travail, c'est-à-dire que les mensonges et les manipulations impactent votre travail. Le reste, ce n'est pas un problème, j'ai 62 ans, je vais prendre ma retraite, ce n'est pas le souci, mais quand le vice et la bêtise sont conjugués, ça fait un cocktail détonnant.

Après, je ne suis pas idiot: à un moment donné, il faut gagner des matchs et prendre des points», a-t-il indiqué en conférence de presse, cité par l'Equipe. Christian Gourcuff a pour rappel, dirigé l'Algérie pendant deux ans, d'avril 2014 à juillet 2016.