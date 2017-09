LEICESTER CITY Shakespeare salue le professionnalisme de Mahrez

L'entraîneur de Leicester City, Craig Shakespeare, a salué hier l'esprit professionnel du milieu international algérien Riyad Mahrez, contraint de poursuivre son aventure avec les Foxes après l'échec de son transfert dans un autre club cet été. «Mahrez nous a dit qu'il voulait jouer pour un club du Top 5-6. Mais après avoir parlé avec lui ces derniers jours, je n'ai aucun doute sur son professionnalisme et son engagement envers Leicester, qu'il a toujours montré depuis son arrivée ici», a indiqué le coach anglais au tabloïd The Independent. Ayant quitté le stage de l'EN avant la double confrontation avec la Zambie, les 2 et 5 septembre dans le cadre des qualifications du Mondial 2018, Mahrez n'a pas trouvé preneur au moment où son nom figurait sur les tablettes de Chelsea FC ou encore de l'AS Rome. «Il a un super état d'esprit. De plus, son langage corporel à l'entraînement est bon et c'est très important pour les autres joueurs et moi. Il est excellent», a-t-il ajouté.