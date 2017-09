LIGUE 1 MOBILIS-2E JOURNÉE : LE CRB BAT L'USMH (2-1) Le Chabab prend seul la tête

Le CR Belouizdad a battu l'USM Harrach sur le score de (2-1), mi-temps (0-0) en match avancé de la 2e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis disputé avant-hier à huis-clos, au stade Omar-Hamadi de Bologhine. Les récents vainqueurs de la coupe d'Algérie ont attendu le dernier quart d'heure pour inscrire leurs buts par Chebira (76) et Arribi (83). Les Harrachis ont sauvé l'honneur sur penalty inscrit par Banouh (90+5). Le CRB aurait pu alourdir la note à la dernière minute, mais Lakroum a raté le penalty accordé à son équipe.

Cette victoire après celle acquise lors de la 1ère journée devant l'USM Bel-Abbès (2-0), permet aux Belouizdadis de s'installer provisoirement seuls en tête du classement avec six points, alors que l'USM Harrach battue à deux reprises, reste dans le bas du tableau dernier avec 0 point. L'autre match joué avant-hier a vu le DRB Tadjenanet l'emporter devant le CS Constantine par (2-1), une victoire permettant aux hommes de Kamel Mouassa de partager la 2e place avec l'USM Alger avec 4 points. Cette journée qui a débuté jeudi, a vu d'une part, le NA Hussein Dey et l'USM Alger se séparer sur un score de parité (1-1) et d'autre part, le nouveau promu, le Paradou AC battre le MC Oran (1-0).

La 2e journée a pris fin hier avec le déroulement des quatre dernières rencontres dont la tête d'affiche, MC Alger-ES Sétif au stade Omar-Hamadi (Bologhine) sans la présence du public pour cause de huis clos.