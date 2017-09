MEZIANI, NOUVEAU ATTAQUANT DU HAVRE AC "Mon objectif immédiat est de jouer le maximum"

L'attaquant du Paradou AC, Tayeb Meziani, prêté pour une saison au Havre AC a indiqué vendredi que son objectif immédiat était «d'obtenir un maximum de temps de jeu». «Je ne me fixe pas d'objectifs chiffrés, le plus important c'est d'obtenir un maximum de temps de jeu et de gagner en confiance, ce qui me permettra de marquer un grand nombre de buts inch'allah», a affirmé le joueur au site spécialisé Dzfoot. «Je suis vraiment content d'avoir pu rejoindre Le Havre après une saison fructueuse avec le Paradou, où mes efforts et mon travail régulier ont été récompensés avec 15 buts marqués. Dieu merci, c'est grâce à ce travail que j'ai pu rejoindre mon nouveau club où je commence à trouver mes repères. J'ai été très bien accueilli par les membres du club, qui s'occupent de mon intégration. Je me sens bien et j'espère dès à présent donner le maximum pour pouvoir atteindre mes objectifs», a-t-il ajouté. «Le coach me connaît et sait que j'ai eu une préparation physique tronquée par les matchs de qualification au CHAN 2018 avec la sélection face à la Libye. Il a suivi mes performances lors de ces matchs et m'a indiqué que pour le moment, je devais travailler physiquement et rattraper ce retard en suivant un programme spécifique avec un préparateur», a expliqué l'attaquant algérien. Enfin, Tayeb Meziani a exprimé son souhait de décrocher l'accession en Ligue 1 avec Le Havre:«L'objectif c'est que l'équipe fasse une bonne saison avec pourquoi pas une montée en Ligue 1», a-t-il conclu.