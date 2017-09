PRIVÉ DU MOINDRE SPONSOR L'ASM Oran au bord de l'asphyxie

La direction de l'ASM Oran peine pour s'offrir le moindre sponsor après le début du championnat de Ligue 2 Mobilis que le club a entamé sans aucun support financier, a indiqué avant-hier le président de la section football, Larbi Oumamar. «La situation s'est sérieusement empirée cette saison, étant donné qu'aucun sponsor n'a accepté de nous rejoindre. C'est la première fois peut-être que l'ASMO joue avec un maillot dépourvu des logos des sponsors, ce qui traduit à lui seul la gravité de la situation financière du club», déplore Oumamar, également membre du bureau exécutif de la Fédération algérienne de football. Cet état des lieux de la trésorerie oranaise risque tout simplement de fausser les plans des staffs techniques et dirigeants qui espèrent jouer la carte de l'accession pour leur deuxième année en purgatoire. «Evidemment, la montée nécessite des moyens financiers énormes. Heureusement d'ailleurs, que les autorités locales viennent souvent à notre aide, sans oublier bien sûr l'apport de certains dirigeants qui n'hésitent pas à mettre la main à la poche. Sans eux, on n'aurait même pas réussi à effectuer notre recrutement au cours de l'intersaison», a encore ajouté Oumamar. Selon le même responsable, la direction de la formation de M'dina J'dida est en train de frapper à toutes les portes dans l'espoir de dénicher de nouveaux sponsors à même de permettre, un tant soit peu, à la trésorerie du club de souffler. Les Vert et Blanc, drivés cette saison par Salem Laoufi, ont réalisé un départ positif en allant accrocher le MO Béjaïa (0-0) sur son terrain lors de la première journée le 25 août précédent. Ils ont eu l'occasion de signer leur première victoire en championnat avant-hier après-midi le MC El Eulma au stade Habib-Bouakeul pour le compte de la 2e journée, en s'imposant (2-1).