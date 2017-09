TOURNOI HAMMAMET «OPEN» DE TENNIS Inès Ibbou qualifiée en finale du double

La joueuse de tennis algérienne Inès Ibbou et sa coéquipière italienne Isabella Tcherkes se sont qualifiées avant-hier pour la finale du tableau double d'un tournoi international «Open», organisé du 4 au 10 septembre à Hammamet (Tunisie), après leur victoire par deux sets à un contre un tandem bulgaro-croate, composé de Isabella Shinikova et Mariana Drazic. Ibbou et Tcherkes avaient relativement mal démarré ce match, en concédant le premier set (6-2), avant de se ressaisir dans le deuxième, qu'elles ont remporté (6-4), et de l'emporter finalement au tie-break (10-8). En finale, Ibbou et Tcherkes seront opposées à Victoria Bosio (ARG) et Maria Gonzalez Herazo (COL), qui se sont difficilement qualifiées aux dépens du tandem composé de Verena Hofer (ITA) et Tijana Spasojevic (SRB) sur le score de 7-5, 2-6, 10-8. En simple, la championne d'Afrique 2015 a été éliminée mercredi dernier, au deuxième tour du tableau final, après sa défaite par deux sets à un contre l'Italienne Verena Hofer (6-3, 4-6, 6-2). La compétition, dotée d'un prize-money de 15.000 USD, se déroule sur des courts en terre battue.