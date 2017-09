TOURNOI «FUTURES 26» DE TENNIS EN TUNISIE Abibsi retenu pour les qualifications

Le tennisman algérien Mohamed Ali Abibsi disputera les qualifications du tournoi international seniors «Futures 26», prévu du 9 au 17 septembre à Hammamet (Tunisie), selon la liste de participation dévoilée hier par les organisateurs. L'Algérien était sur liste d'attente depuis plusieurs jours et ce n'est que vendredi qu'il a été admis dans le tableau des qualifications. Plusieurs athlètes bien classés dans le «Ranking mondial» seront présents lors de cette échéance, notamment le Français Jules Okala (463e mondial) et le Tunisien Moez Echargui (509e mondial). Cette compétition, destinée uniquement aux messieurs, est dotée d'un prize-money de 15 000 USD et se déroulera sur les courts en terre battue de l'hôtel Sentido Phenicia- - Hammamet (Tunisie).