LIGUE 2 MOBILIS-2E JOURNÉE : L'AS AÏN M'LILA ET LA JSM SKIKDA CONFIRMENT Les prétendants aux avant-postes

Les Skikdis ont réalisé une belle victoire face aux Bordjis

L'AS Aïn M'lila et la JSM Skikda, déjà coleaders à l'issue de la première journée de Ligue 2 Mobilis ont confirmé avant-hier leur bonne entame de cette nouvelle saison, en enchaînant un deuxième succès consécutif lors de la deuxième journée, respectivement (2-0) contre le RC Relizane et (2-1) contre le CA Bordj Bou Arréridj, conservant ainsi leur leadership. L'ASAM qui avait ramené une précieuse victoire de Tlemcen (1-0) lors de la première journée, a profité en effet de l'avantage du terrain pour signer un deuxième succès consécutif, grâce à Slimani (45'+1) et Debbih sur penalty (85'), qui le maintient en tête du classement, avec six points, ex-aequo avec la JSMS, qui, de son côté est revenue de très loin face au CABBA. Les Noir et Blanc ont commencé, en effet par concéder l'ouverture du score devant Kouriba (42'), et ce n'est qu'en toute fin de match qu'ils ont réussi à renverser la vapeur, d'abord par Kennache, sur penalty à la 77', puis par Mokhtar (90'+4). Contrairement à l'ASAM et la JSMS, le nouveau promu RC Kouba n'a pas réussi à confirmer le bon nul qu'il avait ramené de Aïn Fakroun au cours de la première journée, puisqu'il s'est fait surprendre à domicile par le MO Béjaïa (1-0) sur un but signé Salhi (30'). L'addition aurait même pu être plus salée pour les Verts et Blanc, car les Crabes avaient raté une multitude d'occasions, dont un penalty par Noubli (76'). De son côté, le MC Saïda s'est assez facilement imposé devant l'Amel Boussaâda (2-0), grâce à Benayada, qui a ouvert le score à la 15e minute, avant que le fraîchement incorporé Athmani n'ajoute le deuxième but, pratiquement sur son premier ballon (2-0). L'ASM Oran, à l'inverse a eu la tâche beaucoup plus difficile face au MC El Eulma, puisque malgré l'avantage du terrain, il a commencé concéder l'ouverture du score devant Bentaleb (50'), et ce n'est qu'en toute fin de match qu'il a réussi à inverser le tendance. D'abord par Benbrahem (66'), puis par Khelf-Allah (71'). De son côté, le CA Batna s'est remis au talent d'un seul homme, en l'occurrence Benmansour, pour venir à bout du GC Mascara, puisque c'est ce même joueur qui a inscrit les deux buts des Rouge et Bleu. Le premier sur penalty (46') et le second sur une action dans le jeu (52'). Lors des deux derniers matchs de cette deuxième journée l'ASO Chlef s'est imposée face au promu du WA Tlemcen (2-0) alors que la JSM Béjaïa a disposé du CRB Aïn Fakroun sur le même score.