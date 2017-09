MBAPPÉ, CAVANI, NEYMAR Une MCN déjà prolifique

Trio d'enfer

Pour son premier match ensemble, le trio Mbappé, Cavani, Neymar a fait exploser la défense messine en seconde période (5-1).

Si l'expulsion d'Assou-Ekotto a aidé, leur entente paraît prometteuse. Même si elle reste à affiner. On va être honnête: on ne s'y attendait pas dès avant-hier soir. En voyant les noms de Cavani, Mbappé et Neymar dans le Onze de départ parisien, on s'était dit qu'Unai Emery ne manquait pas de culot. Malgré les retours tardifs de ses deux Sud-Américains après leurs matches de qualification pour le Mondial 2018, le coach espagnol n'a pas hésité. Comme si, tel un fan de foot avec des yeux d'enfant, il ne pouvait pas attendre de voir un tel trio ensemble sur une feuille de match. Emery innovait même, avec un 4-2-3-1 inattendu et Draxler également titulaire, mais sur la droite, un poste qu'il ne maîtrise pas. Et cela s'est d'ailleurs vu. Si l'Allemand était le plus disponible lors des toutes premières minutes, il s'est vite effacé. Barré par ses trois coéquipiers qui ont monopolisé l'attention et le ballon. Kylian Mbappé se positionnait dans l'axe, juste derrière Edinson Cavani. Lors des premiers instants, on sentait que le Français tentait de prendre ses marques. Notamment en échangeant souvent avec Neymar. Du déchet, au départ, avant que la mécanique ne se mette progressivement en place. On repense à ce double une-deux avec son compère brésilien (15e). Par la suite, Mbappé avait l'intelligence et la courtoisie de laisser Cavani finir le travail pour l'ouverture du score (0-1, 31e). La toute première action 100% «MCN» arrivait peu après la demi-heure de jeu quand Neymar servait son coéquipier français qui talonnait astucieusement pour l'Uruguayen dont la frappe était écrasée (34e). Même scénario quatre minutes plus tard, avec un Neymar meneur de jeu qui trouvait Mbappé sur la gauche.

L'ancien de l'AS Monaco nous offrait alors un exter' du droit pour Cavani qui butait sur Kawashima (38e). Une soirée parfaite au niveau du score puisque Mbappé (1-2, 59e) et Neymar (1-3, 69e) y allaient également de leur but, avant que Cavani ne signe un doublé (1-4, 75e). Au-delà de l'addition de buts du trio d'or du PSG, cette première est plutôt prometteuse. Oui, Metz n'est pas le Bayern ou le Real, oui, à 10, cela est devenu bien plus facile, mais la fluidité et la circulation sur certaines séquences donnaient vraiment envie de voir ce que ça pourrait donner dans les prochaines semaines. En 90 minutes, Neymar et Mbappé ont par exemple échangé le cuir à 36 reprises. Signe que ces deux joueurs ont envie de développer leur entente. Une entente qui demande évidemment encore des ajustements. La seule note négative de ce tableau? L'attitude de Cavani et Neymar sur l'égalisation messine. Trop laxiste et pas assez engagé dans le duel, le duo brésilo-uruguayen laissait Dossevi pénétrer dans la surface, pour ensuite se jouer de Meunier et servir Rivière (1-1, 37e). Si l'on a été agréablement surpris de voir Emery aligner une équipe si offensive au regard de ses joueurs de talents disponibles, on se demande quelle sera la suite. Et surtout quelle sera la suite en Ligue des champions? Si une telle composition était reconduite en C1, le PSG garderait-il autant d'équilibre avec un milieu de terrain Thiago Motta - Rabiot, ou Verratti - Rabiot? Surtout quand on sait que le repli défensif de Neymar n'est pas le plus sécurisant de la planète foot. On a bien envie de croire qu'Unai Emery va souvent passer du 4-2-3-1 au 4-3-3 cette saison selon l'adversaire. Pour une saison remplie de succès?