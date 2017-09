IL S'EST ATTAQUÉ AUX JOUEURS DE L'EN Zetchi promet "une révolution"

Par Saïd MEKKI -

Malgré l'élimination des Verts, Zetchi fait toujours confiance à Alcaraz

Au lendemain des déclarations du capitane des Verts, Raïs M'Bolhi, et celle du sélectionneur des Verts, Lucas Alcaraz, voici venu le tour du président de la FAF, Kheireddine Zetchi, qui a décidé de fustiger ouvertement les joueurs de l'Equipe nationale en annonçant que pas moins de quatre à cinq joueurs seront écartés de la sélection algérienne! «Quatre à cinq joueurs vont quitter la sélection, car n'étant plus en mesure d'apporter le plus attendu d'eux», a déclaré Zetchi lors d'une intervention avant-hier à la Radio nationale. «Je ne peux pas donner de noms à l'heure actuelle, mais ce qui est certain c'est que ces joueurs ne seront pas convoqués lors des prochains matchs et stages des Verts. Cela ne veut pas dire qu'ils seront définitivement écartés», a-t-il ajouté. Zetchi a révélé à ce sujet qu'il avait discuté de cette question avec le sélectionneur espagnol des Verts Lucas Alcaraz et également avec les membres du Bureau fédéral de la FAF. «Cette décision n'a pas été prise d'une manière individuelle mais collégiale en impliquant toutes les parties concernées», a-t-il expliqué, promettant «une révolution» en vue de donner un «nouveau souffle» au football algérien, demandant au public «un peu de patience». Cette déclaration du président de la FAF indique qu'il est bien au courant de cet état de fait bien avant ce match retour perdu contre la Zambie à Constantine. Et là, d'aucuns spécialistes savent que ne plus convoqués ces joueurs, quel que soit leur «statut» à l'intérieur du groupe, aurait pu donner un bon résultat au match retour. Pourquoi? C'est simple, tout nouveau joueur qui remplace un cadre fournirait tous les efforts voulus non seulement pour gagner le match mais aussi et surtout gagner sa place. Et cela aurait constitué un vrai lancement de la concurrence au sein des Verts. Car depuis la venue d'Alcaraz, les joueurs cadres se sont encore mieux «installés» dans leurs places de titulaires... Ceci pour la première démarche. Le président de la FAF annonce également qu'«une chose est sûre, Alcaraz va rester et un règlement intérieur serait institué et signé par tous les joueurs...». Mais, cela devrait se faire dès la prise de contact entre les joueurs et le nouveau sélectionneur, il y a trois mois! Mieux encore, on avait bien insisté sur le fait que le sélectionneur des Verts s'est déplacé «spécialement» en Europe pour discuter avec des cadres de l'EN! C'était à ce moment-là, une première dans les annales de la sélection algérienne, qu'il fallait mettre tout au clair. Donc, avec ce déplacement et discussions avec les joueurs concernés, et sans un nouveau règlement intérieur, Alcaraz vient de montrer qu'il manque de «professionnalisme», car, tout comme le président de la FAF, ils doivent savoir que gérer une sélection nationale n'est pas gérer un club! «A l'avenir, il faudra convoquer les joueurs dont on aura besoin et qui se donneront à fond pour leur Equipe nationale...», annonce également le président de la FAF. Y a-t-il meilleur aveu pour indiquer que les choix des joueurs par le sélectionneur Lucas Alcaraz n'étaient pas bons! Et de ce fait, comment s'attendre à des résultats positifs sur le terrain. Car en plus des mauvais comportements des joueurs lors du stage sur le terrain ainsi qu'en dehors, sans que le sélectionneur ne sévisse, est une autre «marque» du manque de professionnalisme pour ne pas dire une faute professionnelle grave! Le président de la FAF parle donc de l'éviction de quatre à cinq joueurs avec une «révolution» au sein de l'Equipe nationale et son entourage. Le président de la FAF s'embrouille donc et semble perdu en s'attaquant aux joueurs, en remettant en cause leur intégrité... Ce qui risque aussi d'enfoncer le groupe et aggraver la cassure entre les responsables de la FAF, le staff technique et bien évidemment les joueurs. Le groupe est bien fragilisé et la démarche est dangereuse surtout en la rendant publique à ce moment délicat... Et le staff technique dans tout ça? Ce n'est pas parce qu'il a signé pour l'objectif de la CAN 2019 qu'il n'est plus comptable de ce qui se fait avant! Ce n'est pas de la bonne gestion et c'est élémentaire...