AL SADD Hat-trick pour Bounedjah

Premier match de la saison, premier «hat-trick» et premier titre pour Bounedjah, lors de la Supercoupe du Qatar. En effet, l'Algérien ne s'est pas fait prier en réalisant un triplé face à

Al Duhail. La Sheikh Jassim Cup oppose le vainqueur du championnat au vainqueur de la coupe du Qatar, cette année, le champion Lekhwiya (qui a entre-temps fusionné avec Al Jaish pour devenir Al Duhail), entraîné par Djamel Belmadi, rencontrait le club d'Al Sadd de Baghdad Bounedjah et Jugurtha Hamroun. Et l'attaquant algérien n'a pas été tendre avec son illustre aîné. Bounedjah score dès le départ à la 4e, sur un service de Hamroun, puis double la mise à la 19e sur une magnifique passe de Xavi. Et enfin, il triple la mise à la 69e, toujours sur un service de l'Espagnol. À la 76e, Bounedjah est fauché dans la surface, c'est Jugurtha Hamroun qui transforme le penalty.

Al Sadd s'impose finalement 4 à 2, avec quatre buts marqués par les deux Algériens du club, qui s'offrent déjà leur premier titre de la saison!