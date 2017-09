BAYERN MUNICH Ancelotti pourrait quitter les Bavarois prématurément

En fin de contrat en juin 2019, Carlo Ancelotti pourrait ne pas aller au bout de son bail avec le Bayern Munich.

Selon les informations de Mario Basler, l'Italien va même quitter son poste dès janvier! La fin de Carlo Ancelotti serait-elle proche? C'est en tout cas ce que semble affirmer Mario Basler, ancien joueur du Bayern Munich (1996-1999) dans des propos rapportés par le média allemand Sport1.

En effet, l'ancien milieu de terrain explique qu'il a reçu des informations en ce sens et que l'ex-coach du Paris Saint-Germain pourrait plier bagage dès l'hiver et le mois de janvier, laissant donc son équipe bavaroise en plein milieu de saison. Pour ses débuts en Europe, Carlo Ancelotti va retrouver par deux fois le Paris Saint-Germain, mais serait-il déjà lassé de la Bundesliga, lui qui a déjà remporté le championnat la saison passée? C'est ce qu'explique Basler.

D'après l'ex-international allemand (30 sélections, deux buts), Ancelotti aurait déjà signé un précontrat avec une formation chinoise, dont le nom n'a pas filtré, qui le rémunérerait (on l'imagine en tout cas) bien plus que le Bayern Munich. Et il pourrait s'en aller dès cet hiver. «J'ai entendu il y a quelques jours que Carlo Ancelotti a déjà signé un contrat pour l'hiver. Il est censé avoir déjà signé un pré-contrat, où il y a le plus d'argent - en Chine», avance Basler.

Une information qui a de quoi surprendre d'autant que ça ne semble pas être dans le genre des deux parties de se séparer au beau milieu de la saison. De toutes les manières, on saura bien assez tôt si cette information se vérifie, mais si c'est le cas, les explications devraient être savoureuses.