LE MCA ET L'ESS SE NEUTRALISENT La JS Kabylie renaît à Blida

Le match le plus fou de cette deuxième journée s'est déroulé à Blida, où la JS Kabylie s'est fait remonter deux fois le score avant de l'emporter finalement (3-2) contre l'USM Blida.

Le MC Alger s'est neutralisé avec l'ES Sétif (1-1) dans le match au sommet de la deuxième journée de Ligue 1 Mobilis, disputé avant-hier soir au stade Omar-Hamadi de Bologhine, au moment où l'USM Bel-Abbès est revenue de loin contre l'Olympique de Médéa (2-1), alors que la JS Kabylie a ramené une précieuse victoire de chez l'USM Blida (3-2). Le doyen des clubs algériens, privé de son précieux public en raison du huis clos, a bien démarré le match, ouvrant le score dès la 25e minute par l'intermédiaire de son défenseur central, Ayoub Azzi. Mais bien que réduite à 10 après l'expulsion de son latéral gauche Chemseddine Nessakh à la 36e minute, l'Entente a réussi à égaliser par Abdelkader Bedrane (65'). Malgré l'infériorité numérique, le champion d'Algérie en titre a réussi un match correct dans l'ensemble et aurait même pu prétende à mieux, n'était-ce les nombreux ratages de Djabou, Amokrane et Rebiai. De son côté, l'USM Bel-Abbès a réussi un incroyable retournement de situation pour l'emporter (2-1) contre l'Olympique de Médéa, car ce dernier avait nettement mieux démarré le match, en se permettant même le luxe de rater un penalty par Sofiane Younès à la 18e minute. Pour leur part, les locaux ont attendu la demi-heure de jeu pour se ressaisir et leurs efforts ont été récompensés dès la 35e par un penalty, qui a été transformé par Bounoua, avant que Bouguelmouna ne surgisse à la 76e pour inscrire le deuxième but de l'USMBA, alors que Koulkheir a été l'unique buteur, côté visiteurs (49'). Le match le plus fou de cette deuxième journée s'est déroulé à Blida, où la JS Kabylie s'est fait remonter deux fois le score avant de l'emporter finalement (3-2) contre l'USM Blida. Après l'ouverture du score par Djabout (31'), les Vert et Blanc ont en effet rapidement égalisé par Frioui, ayant transformé un penalty à la 39e. Une joie de courte durée cependant, puisque les Canaris ont vite fait de reprendre l'avantage au score, par l'intermédiaire d'Oukaci (54'). Mais les Blidéens avaient de la ressource et ont égalisé une deuxième fois par ce même Frioui (68'), avant de s'effondrer à 20 minutes du coup de sifflet final, sur un but assassin de l'ancien usmiste Nassim Yettou (71'). Cette deuxième journée avait débuté jeudi, par un derby algérois entre le NA Hussein Dey et l'USM Alger, et qui s'est achevé sur un score de parité (1-1), au moment où le nouveau promu, le Paradou AC l'a difficilement emporté contre le MC Oran (1-0). Les péripéties de cette journée se sont poursuivies vendredi, avec le déroulement de deux autres rencontres, dont un derby algérois, entre l'USM El Harrach et le CR Belouizdad, ayant finalement tourné à l'avantage de ce dernier (2-1). Dans l'autre match et fort de l'arrivée de son nouvel entraîneur Kamel Mouassa, le DRB Tadjenanet l'a emporté (2-1) contre le CS Constantine. La journée a été clôturée tard dans la soirée, après le déroulement du match JS Saoura-US Biskra. Les Bécharis se sont imposés 2-0 sur réalisation de Djemaouni (17', s.p) et Bourdim (74').