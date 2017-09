MANCHESTER CITY Ederson va bien

Si Manchester City a étrillé Liverpool avant-hier (5-0), Sadio Mané en a fait de même avec Ederson en lui flanquant ses crampons dans la joue. Fort heureusement, le portier, arrivé de Benfica pour 40 millions d'euros, ne souffrira d'aucune blessure majeure après ce match. Le gardien brésilien a été pris en charge par le staff médical des Sky Blues sans même passer par la case hôpital, et ne souffrirait d'aucune fracture aux mâchoires et aux pommettes, selon son coach Pep Guardiola pour le Manchester Evening News. Il a ensuite pu rassurer son monde en affirmant qu'il allait «bien» dans un tweet.

Une très bonne nouvelle pour

le joueur et son club, après

ce choc finalement plus

spectaculaire que grave.