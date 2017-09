PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT Promotion de la jeunesse et du sport objectif majeur

La promotion de la jeunesse est un objectif majeur du gouvernement qui veillera à promouvoir une démarche fondée sur la mobilisation des énergies de cette catégorie de la population, à travers le lancement de plusieurs actions consistant, entre autres, en l'amélioration de l'offre en infrastructures dédiées à cette frange de la société. Selon le plan d'action du gouvernement qui fera l'objet prochainement de débat à l'Assemblée populaire nationale (APN), la promotion de la jeunesse est un objectif majeur du gouvernement qui veillera à promouvoir une démarche fondée sur la mobilisation des énergies de cette catégorie de la population et sa contribution au processus de développement national dans tous les domaines et sur la réponse aux aspirations légitimes de la jeunesse à la lumière des évolutions de la société en général.

Le gouvernement oeuvrera à réunir l'ensemble des conditions requises pour la libération des énergies des jeunes et leur émancipation à travers les politiques liées à l'éducation, à la formation et à l'emploi à son implication dans le mouvement associatif et citoyen, à la culture et la pratique sportive. Pour ce faire des actions sont entreprises par le gouvernement pour «l'amélioration de l'offre en infrastructures dédiées à la jeunesse ainsi que l'amélioration de leurs prestations, qu'il s'agisse des maisons de jeunes, ou des regroupements de jeunes pour des activités culturelles ou de mouvement associatif des jeunes», précise le document. Le gouvernement a souligné que «la prochaine mise en place du Conseil supérieur de la jeunesse permettra aux représentants de cette catégorie de la population qui y siègeront aux côtés de participants des différentes administrations publiques concernées, de promouvoir dans cette enceinte des approches nouvelles pour associer la jeunesse à la construction du pays et pour répondre aux attentes et besoins de cette génération». Concernant le volet sport, l'Etat est décidé à poursuivre ses efforts de réalisation de grandes infrastructures sportives pour garantir la réussite des évènements prévus en Algérie à court et à moyen terme. «Le gouvernement poursuivra la réalisation de grandes infrastructures destinées au sport de compétition, tout comme il réunira les conditions requises pour le succès des Jeux africains de la jeunesse 2018) et des Jeux méditerranéens de 2021 à Oran», indique le texte.

L'Exécutif maintiendra également ses efforts pour «la dotation des différentes régions et localités du pays en infrastructures sportives nécessaires» et «agira aussi pour la promotion de la pratique sportive en milieu scolaire ainsi que la pratique et la compétition en milieu universitaire» soulignant que «le sport d'élite continuera à mobiliser le soutien matériel et financier de l'Etat». Le texte rappelle que l'Etat n'a pas ménagé ses efforts pour promouvoir le sport en témoignent les réalisations accumulées entre 2000 et 2007 avec notamment 44 stades omnisports, 320 salles, 115 piscines et 605 complexes de proximité portant ainsi leur total à 648 infrastructures. Le gouvernement a enfin assuré qu'il «veillera à l'existence de relations de considération et de complémentarité avec les différentes instances sportives nationales du sport». L'Algérie compte plus d'un million de sportifs licenciés, selon les chiffres communiqués par le ministère de la Jeunesse et des Sports.