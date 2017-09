PREMIER LEAGUE Arsenal se réveille, Chelsea enchaîne

Après l'éclatant succès de Manchester City face à Liverpool (5-0), Chelsea et Arsenal étaient attendus au tournant lors de cette quatrième journée de Premier League.

Les Gunners déjà sous le feu des critiques avec deux défaites en trois matchs, recevaient Bournemouth à l'Emirates Stadium. Les hommes de Arsène Wenger débutaient idéalement la rencontre. Sur un beau mouvement initié par Ramsey sur la gauche, Kolasinac débordait et centrait pour Welbeck dont la tête trompait Begovic (1-0, 6e). Galvanisés par cette ouverture du score, Arsenal se montrait une nouvelle fois dangereux avec une frappe lointaine signée Xhaka. Begovic se détendait pour éviter le deuxième but (12e). Le portier de Bournemouth s'employait une nouvelle fois sur un coup-franc bien enroulé par Ozil (15e). Le club londonien se détachait sur une belle combinaison entre Welbeck et Lacazette. L'international français enroulait une superbe frappe qui trompait Begovic (2-0, 27e). Ce dernier frôlait la correctionnelle en voyant son dégagement contré par Welbeck, Lacazette surgissait mais butait sur l'ancien gardien de Chelsea (37e). Arsenal bouclait ce premier acte avec deux buts d'avance et affichait un visage séduisant. Au retour des vestiaires, Bournemouth manquait de surprendre les pensionnaires de l'Emirates Stadium. Sur un centre de Ibe, Jermaine Defoe déviait le cuir de la tête et obligeait Cech à bien se détendre (49e). Dans la foulée, les hommes de Arsène Wenger prenaient le large. Sur une récupération au milieu du terrain, Ramsey s'infiltrait dans la défense et trouvait Welbeck, dont la frappe croisée trompait Begovic (3-0, 50e). Insaisissable ce samedi après-midi, Danny Welbeck se faufilait dans la défense adverse avant que son ballon piqué ne file juste à côté (60e). Rarement mis en danger, Arsenal déroulait, Ozil servait Coquelin à l'extérieur de la surface. La frappe du joueur français était déviée in extremis en corner (72e). Sans trembler, les Gunners s'offraient leur deuxième succès de la saison. Dans les autres matchs, Chelsea effectuait un déplacement périlleux au King Power Stadium pour y affronter Leicester. Le champion d'Angleterre tirait son épingle du jeu grâce à son nouveau buteur Alvaro Morata (0-1, 42e). L'attaquant espagnol inscrivait ainsi son deuxième but de la saison. Les Blues prenaient le large grâce à une réalisation de l'ancien joueur des Foxes N'Golo Kanté (0-2, 50e). Malgré ces deux buts d'avance, les Blues commençaient à douter avec la réduction du score sur penalty de Vardy (1-2, 52e). Mais les hommes de Antonio Conte tenaient bon et raflaient un troisième succès en Premier League cette saison. Dans les autres matchs, Everton s'inclinait lourdement à Goodison Park face à Tottenham. Les Spurs ne faisaient qu'une bouchée des Toffees avec un doublé de Harry Kane (28e, 47e) et une réalisation de Eriksen (42e). De son côté, Brighton faisait sensation en se débarrassant facilement de West Bromwich Albion grâce à un doublé de Gross (45+1, 48e) et un but inscrit par Hemed (63e). Enfin Watford s'imposait au St Mary's Stadium grâce à deux réalisations marquées par Doucouré (38e) et Janmaat (66e).