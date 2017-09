ZOUBA, ANCIEN SÉLECTIONNEUR DE L'EN "Il faut diminuer la dépendance aux joueurs évoluant à l'étranger"

L'ancien entraîneur de la sélection nationale, Abdelhamid Zouba, a souligné hier la nécessité de se tourner vers le football local afin de «diminuer progressivement la dépendance» du Onze national aux joueurs évoluant dans les différents championnats étrangers. Invité du Forum d'El Moudjahid, Zouba a essayé de décortiquer la situation qui a mené les Verts à une élimination précoce de la course au Mondial 2018, après leur double défaite contre la Zambie (3-1 à Lusaka puis 1-0 à Constantine). «Il est impératif de tirer des conclusions de cet échec, en se posant les bonnes questions. Les 25 joueurs de notre sélection évoluent tous dans des championnats étrangers. Peut-être que cette élimination sera un mal pour un bien et nous ouvrira les yeux. Les joueurs professionnels ont donné satisfaction durant une période. Je pense qu'il est temps de changer de stratégie en s'orientant un peu plus vers notre championnat», a analysé l'ex-joueur de la glorieuse équipe du FLN. «Le rendement de ces joueurs n'est pas le même en club qu'en sélection. Les nouveaux responsables de la fédération ont besoin d'aide en termes d'idées. Je ne veux pas dire que les pros ne sont pas bons, mais à un certain moment, on se doit d'essayer autre chose», a-t-il ajouté, en appelant à «faire l'impasse sur la prochaine CAN 2019» en évitant de la considérer comme un objectif majeur, afin de «mieux envisager l'avenir du football algérien». «L'heure est venue pour opérer un renouveau. Pas seulement au sein de la sélection nationale A, mais à tous les niveaux. La formation des joueurs et des formateurs doit être notre défi. C'est le moment de mettre un frein et d'entreprendre l'avenir avec une nouvelle vision», a ajouté Zouba.