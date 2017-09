MONDIAL 2018 EN RUSSIE Le trophée en tournée mondiale

Le président russe, Vladimir Poutine, était présent lors de cette cérémonie

Les supporters russes seront les premiers à avoir la chance de découvrir le trophée, ce qui ne devrait pas manquer de susciter l'impatience à la perspective de la grande fête qui aura lieu chez eux l'été prochain.

La tournée du trophée de la Coupe du monde a débuté avant-hier à Moscou (Russie) et se prépare à faire escale dans

50 pays, sur six continents, a indiqué la Fédération internationale de football (FIFA). Selon la même source, la tournée s'arrêtera dans 15 villes de Russie entre septembre et décembre 2017. La tournée du trophée de la Coupe du monde a officiellement débuté lorsque le président de la FIFA, Gianni Infantino, a présenté la fameuse récompense au président russe Vladimir Poutine.

«La tournée du trophée de la Coupe du monde est un événement important, qui illustre la passion du public pour le plus grand tournoi de la planète. Ce voyage est aussi une invitation à découvrir ce magnifique pays et à profiter de l'extraordinaire hospitalité russe», a souligné le président Infantino. «Vous n'imaginez pas l'enthousiasme que cette tournée va provoquer.

Si vous avez déjà eu l'occasion de voir l'émerveillement dans les yeux d'un passionné de football au moment d'apercevoir le premier trophée de la Coupe du monde, vous savez de quoi je parle.» La tournée fera escale dans 15 villes russes entre septembre et décembre: Krasnoïarsk, Omsk, Tcheliabinsk, Oufa, Perm, Saransk, Iaroslavl, Kaliningrad, Toula, Koursk, Voronej, Saratov, Volgograd, Krasnodar et Sotchi.

La tournée fera escale dans 15 villes russes entre septembre et décembre: Krasnoïarsk, Omsk, Tcheliabinsk, Oufa, Perm, Saransk, Iaroslavl, Kaliningrad, Toula, Koursk, Voronej, Saratov, Volgograd, Krasnodar et Sotchi. A partir de janvier, le trophée s'envolera pour un tour du monde qui le mènera dans plusieurs anciens pays hôtes de la Coupe du monde comme l'Allemagne, l'Afrique du Sud, le Japon et la France, mais aussi dans d'autres régions. Il fera son retour en Russie au mois de mai, quelques semaines avant le coup d'envoi de l'édition 2018. La tournée russe restera dans les annales: avec 26 000 kilomètres en 123 jours, cet itinéraire sera le plus long de l'histoire de la Tournée.

La célèbre statuette fera escale dans 24 villes russes, de Vladivostok en Sibérie à Kaliningrad, la plus occidentale des villes hôtes de Russie 2018. Le trophée a été conduit dans l'enceinte du stade par un duo d'anciens champions du monde: Bebeto, lauréat de l'épreuve en 1994 avec le Brésil et David Trezeguet, sacré quatre ans plus tard avec la France. «Je me souviens encore de la passion et de l'énergie qui s'étaient emparées de la France pendant la Coupe du monde, il y a 20 ans.

Rares sont les joueurs qui ont eu la chance de soulever ce trophée. Je suis fier d'être l'un d'eux», confie Trezeguet. «Je n'ai jamais rien ressenti d'aussi fort qu'au moment de tenir cette statuette dans mes bras.»