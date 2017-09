LIGUE 1 MOBILIS - 3E JOURNÉE:USM ALGER-DRB TADJENANET (AUJOURD'HUI-17H45) Soustara veut faire le plein à Bologhine

Par Lounès MEBERBECHE -

Beldjilali prêt à mener le jeu des Rouge et Noir

Un match à double enjeu pour les gars de Soustara, car outre le leadership de la Ligue 1, il leur permettra de faire le plein de confiance, avant d'aborder la Ligue des champions et la première manche de leur quart de finale face au Ferroviario Da Beira.

En match avancé de la 3e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, la formation algéroise de l'USM Alger accueillera au stade Omar-Hamadi de Bologhine son homologue du DRB Tadjenanet aujourd'hui à 17h45. Une rencontre qui offrirait aux Rouge et Noir la possibilité de prendre provisoirement la tête du classement du championnat, avant de se consacrer à leur rendez-vous continental en Ligue des champions africaine.

Les Usmistes, qui comptent une victoire lors de la première journée contre le Paradou AC et un nul lors du 2e round contre le NA Hussein Dey, vendredi dernier, pointent à la seconde place du classement général, derrière l'intouchable CR Belouizdad, solide leader avec six points. Cependant, une victoire des partenaires de Meziane lors de ce rendez-vous avancé contre le DRBT ferait passer provisoirement l'USMA aux commandes. Un match à double enjeu pour les gars de Soustara, car outre le leadership de la Ligue 1 Mobilis, il leur permettra de faire le plein de confiance, avant d'aborder la Ligue des champions africaine, et la première manche de leur quart de finale face au Ferroviario Da Beira (Mozambique). Cette rencontre est prévue samedi 16 septembre au stade de Beira-Campo de Ferroviario (14 heure, algérienne) et sera arbitré par le Malgache Hamada El Moussa Nampiandraza. Il faut dire que le dernier match nul concédé contre le Nasria n'a pas vraiment été du goût de la galerie usmiste, qui estime que son équipe n'a pas fourni une belle prestation qui lui permettrait de préparer convenablement le rendez-vous africain. Ainsi, pour ce match contre le DRBT, les partenaires de Zemmamouche auront à coeur de rectifier le tir devant leurs fans à Bologhine et leur offrir une belle victoire pour se réconcilier avant de s'envoler ce mercredi en direction du Mozambique.

Le coach des Rouge et Noir, Paul Put, ne compte pas vraiment chambouler son onze rentrant, à l'exception du retour de l'international Raouf Benguit dans l'entre-jeu.

Les autres postes ne seront pas touchés. Il est vrai que l'entraîneur Paul Put n'est pas amplement satisfait du rendement de ses trois attaquants fourni face au Nasria, mais il va tout de même leur renouveler sa confiance à l'occasion de cette confrontation.

Ils devront se réveiller en secouant les filets adverses et rassurer ainsi leur entraîneur en vue de l'important match de samedi face au Ferroviario Da Beira. Néanmoins, malgré l'avantage du terrain, la tâche des Usmistes s'annonce difficile, car le Difaâ de Tadjenanet se porte bien depuis l'arrivée de son nouvel entraîneur, Kamel Mouassa, comme en témoigne sa dernière victoire contre le CS Constantine (2-1). Ce match sera dirigé par l'arbitre Benbraham qui sera assisté de Rahmoune et de Boufassa.