L'EX-DTN DE LA FFF EST À ALGER POUR 3 JOURS D'EXPERTISE Que cache la venue de François Blanquart?

Par Saïd MEKKI -

Le séjour du technicien français s'étalera jusqu'au 13 du mois en cours

Sans vouloir donner une mauvaise image du technicien français bien armé sur le plan technique, il est utile de rappeler que François Blaquart a été impliqué dans le scandale des quotas, visant à limiter le nombre de joueurs à la double nationalité dans les centres de formation français.

Comme annoncé lors de la dernière réunion du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football, le technicien français, François Blaquart, ex-directeur technique national de la Fédération française de football, est à Alger et ce, pour un séjour jusqu'au 13 du mois en cours, à l'invitation de la FAF.

L'ancien DTN de la FFF a été invité par la FAF afin d'effectuer une expertise de la DTN algérienne, a annoncé l'instance fédérale sur son site.

A la retraite depuis le mois de mars dernier, Blaquart devrait donc renforcer la DTN algérienne. Bien que certains estiment qu'il sera le nouveau DTN, on croit savoir que Blaquart lui-même n'est pas intéressé pour un long séjour chez nous. En d'autres termes, il serait une sorte de soutien au directeur technique national actuel, l'expérimenté Fodil Takanouine (73 ans). A moins que cela ne soit qu'un prélude à un futur engagement du cadre de la FFF qui a été éclaboussé par l'affaire des quotas des joueurs à la double nationalité au sein des sélections françaises.C'est à se demander si c'est la bonne démarche pour un homme impliqué directement dans la polémique des quotas en France en 2010. Mieux encore, faut-il se demander également si sa présence en Algérie répond à un quelconque plan établi par l'actuel DTN? Et si c'est une initiative du président de la FAF, Kheïreddine Zetchi ou un de ses conseillers, il est à se demander pour quelle dépense il s'agirait pour son «expertise». Comme si en Algérie, on n'a vraiment pas de techniciens chevronnés et bien armés surtout sur le plan technique pour faire de même. Et il faut le dire tout de suite, pourquoi inviter un tel cadre de la FFF bien qu'il soit, sur le plan technique, bardé de diplômes et d'expérience dont la richesse est vraiment souhaitée? Et cette question aura bien du poids dans la mesure où ce même président de la FAF avait annoncé que ce genre d'assises du football algérien est programmé pour le mois d'octobre afin de faire le diagnostic du football algérien actuel. Alors pourquoi inviter un «étranger» qui ne connaît rien ni du football algérien? ni dans son environnement spécifique que ce soit bien clair: Pour mémoire et sans vouloir donner une mauvaise image du technicien français bien armé sur le plan technique, il, est utile de rappeler que le site Mediapart avait provoqué une grande polémique dans les milieux du football français et international en révélant au mois d'avril 2011 un dialogue entre les plus hauts cadres techniques de la FFF, dont l'ex-sélectionneur Laurent Blanc et François Blaquart, visant à limiter le nombre de joueurs à la double nationalité dans les centres de formation, lors d'une réunion tenue le 8 novembre 2010. Directeur technique national à la Fédération française durant près de six ans (de 2011 à 2017), François Blaquart (63 ans) a quitté son poste sur la pointe des pieds en mars dernier. Le technicien, suspendu durant durant un mois de ses fonctions suite à l'affaire des quotas, peu après sa nomination, au printemps 2011, est marqué à vie par cette affaire dénoncée par le formateur franco-algérien Mohamed Belkacemi qui avait secrètement enregistré une conversation troublante en pleine réunion avec Laurent Blanc, l'ex-sélectionneur des Bleus.

Le site d'information annonçait que la DTN, appuyée par Laurent Blanc, envisageait d'instaurer des quotas de «Blancs» dans ses structures de formation, trop majoritairement «Noirs» et dominées par des binationaux (qui choisissent finalement de jouer pour l'équipe nationale de leur pays d'origine) aux yeux de certains. Selon la même source, la discussion arrive sur le problème des binationaux, basée sur un audit de l'Institut national du football (Claire-fontaine, d'où sont sortis, entre autres, Anelka, Henry, Gallas). La majorité des garçons formés à l'INF joueraient pour une équipe nationale étrangère. «Ça, ça me choque», dit Blanc. «Est-ce qu'on s'attelle au problème et on limite l'entrée du nombre de gamins qui peuvent changer de nationalité? Moi, j'y suis tout à fait favorable.» Très clairement, la DTN a envisagé donc d'instaurer, dans ses 14 pôles espoirs, un quota d'au moins 70% de garçons qui ne sont pas susceptibles de changer de nationalité sportive. Et chose très importante, au passage, malgré le démenti de Blaquart, il sera suspendu de ses fonctions de directeur technique national le 30 avril 2011 par le ministère des Sports français. Le conseil fédéral de la FFF avait même engagé une procédure disciplinaire contre lui. Maintenant si Blanquart est à Alger, c'est juste pour la «théorie» qu'il prône, car question terrain en Algérie, lui, ignore tout du football algérien. De plus, Tikanouine est là avec ses «connaissances» du football allemand alors que le président de la FAF, Zetchi, est adepte du football espagnol! C'est à ne rien comprendre?...