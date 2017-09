CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE HANDBALL (U20/FILLES) L'Angola championne, l'Algérie termine 6e

L'Angola a remporté le championnat d'Afrique de hand-ball féminin (U20), en battant l'Egypte 29-16, mi-temps 16-8), avant-hier en soirée à Abidjan lors de la clôture de la compétition, tandis que l'Algérie s'est classée en 6è et avant-dernière position au classement final. La 24e édition du championnat d'Afrique féminin de hand-ball (U20) a enregistré la participation de sept sélections, à savoir, l'Algérie, l'Angola, l'Egypte, la RD Congo, la Côte d'Ivoire, le Mali, et le Cap-Vert. Le tournoi s'est joué en mini-championnat et le premier au classement final a été sacré champion de l'édition. L'Algérie a pris la 6e position devant le Mali, avec le même total de points (4 points pour deux succès) et un meilleur goal-avérage -20 buts). Les Algériennes avaient remporté deux matchs, respectivement, face au Cap-Vert (21-18) et la RD Congo (22-21), contre quatre défaites devant, la Côte d'Ivoire (24-25), l'Egypte (20-28), le Mali (25-29) et l'Angola (19-30).